Pivfræk 'Vild med dans'-babe: Min numse er gudsbenådet

I sidste uge røg Emmelie de Forest og partneren Frederik Nonnemann i omdans, men nu ser det ud til, at parret har fundet en opskrift på at få ekstra mange stemmer fra seerne.

'Vild med dans'-baben er meget glad for sine former, og især hendes bagdel fyldte i fredagens program, men ifølge Emmelie er det svært at undgå.

- Den er større, end man lige går rundt og tror. Jeg har bare altid gemt den væk, lyder det fra Emmelie.

Ifølge den 25-årige sangerinde kan det være svært at finde bukser til den nu berømte numse.

- Jeg kan næsten ikke passe nogle jeans.

- Det kan jeg godt forstå, supplerer Frederik Nonnemann.

- Gad vide, hvor Kardashian køber sine, lyder det prompte fra den veloplagte sangerinde.

Parret fik 16 point for deres samba, hvor Emmelie fik lov til at ryste sin 'gudsbenådede numse' for fuld musik.

