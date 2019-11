'Politijagt'-Vlado afslører smart trick i kampen mod spritbilister

Vinteren er inden længe over os, og julen nærmer sig. Traditionen tro betyder det, at der skal holdes julefrokoster rundt omkring i det danske land, og det betyder desværre også, at enkelte folk kan fristes til at sætte sig bag rattet med for meget alkohol i blodet.

Vlado Lentz og resten af landets politibetjente skal forsøge at sørge for, at det ikke kommer til at ske. Og betjenten fra Kanal 5-serien 'Politijagt' siger til Ekstra Bladet, at han og kollegerne er helt klar til den opgave.

- Det er jo nærmest en tradition, at politiet kører ud og laver kontrol i forbindelse med julefrokostsæsonen. Det gør vi selvfølgelig igen i år. Det er først og fremmest af præventive årsager, for vi tager faktisk flest spritbilister om sommeren, siger han.

Men selvom politiet ikke snupper flere bilister i juletiden, så mener Vlado Lentz alligevel, at det er vigtigt at være på gaden.

- Men jeg tror, at mange lader bilen stå, fordi de ved, at der er en risiko for, at de bliver stoppet – ikke bare af os i færdselspolitiet, men også af alle de andre kolleger, som kører patrulje, der jo også er opmærksomme. Vi har antennerne ude, og forhåbentlig er det med til at holde folk fra at tage bilen efter en julefrokost.

Vlado Lentz og kollegerne er igen i år klar til at jagte spritbilister omkring juletid. Foto: Krestine Havemann

Afslører smart trick

Vlado Lentz fortæller, at man som færdselsbetjent holder ekstra godt øje med mulige spritbilister, når det er højsæson for julefrokoster.

- Enkelte firmaer holder julefrokost en torsdag, men de fleste gør fredag, så fra sidste fredag i november og frem sker der klart mest. Og her er vi selvfølgelig opmærksomme, når vi kommer ud på det små timer. Men grundlæggende handler det bare om at få stoppet så mange som muligt i den periode.

- Jeg vil sige, at når klokken bliver efter 22, så forsøger jeg i videst muligt omfang at stoppe så mange som muligt – både ved at stille os op og stoppe bilisterne eller ved at køre ud og plukke enkelte ud, siger Vlado Lentz.

Han fortæller, at politiet også bruger sociale medier i kampen mod spritbilisterne.

- Vi holder jo også øje med, hvad der sker, og vi læser også Facebook og den slags. Så her kan vi jo se, at der er en julefrokost på den og den kro eller restaurant, og så kører vi forbi og ser, om der er folk, der kører derfra. Og så stopper vi dem jo med det samme, siger han og fortsætter:

- Men heldigvis er der i de fleste tilfælde ikke noget at komme efter, fordi folk bliver hentet eller får en person, der ikke har drukket, til at køre, lyder det fra færdselsbetjenten.

