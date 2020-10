Politiker rystet: DR-vært arbejdede på kampagnevideo

Samira Nawa fra Radikale Venstre havde i 2014 Mads Aagaard med i en kampagnevideo for sit kandidatur til Europaparlaments-valget

Sagen om DR-værten Mads Aagaards chikane af både mænd og kvinder har også rystet den radikale politiker Samira Nawa.

Samira fra Radikale Venstre havde i 2014 Mads Aagaard med sin kampagnevideo for sit kandidatur til Europaparlaments-valget.

Til Ekstra Bladet fortæller ligestilling- og beskæftigelsesordføren for partiet, at hun er 'chokeret' over meldinger om Mads Aagaard.

'Jeg er dybt rystet og chokeret over den grove sexisme, chikane og psykiske vold, han har udsat både mænd og kvinder for', lyder det i en sms.

Mads Aagaard er anklaget af 12 personer for at have forulempet dem med ved chikanerede adfærd. Foto: DR/Anders Beier

Samira Nawa slår fast, at hun ikke brugt lang tid sammen med DR-værten fra P1.

'Vi brugte en halv dag sammen på at optage, og det var hans frivillige bidrag til min kampagne. Efterfølgende har vi ikke haft meget kontakt, udover når han som vært har inviteret mig i P1 Debat eller shitstorm'.

Hun fortæller, at hun aldrig oplevede Mads Aagaard som upassende eller grænseoverskridende, og derfor er hun også i chok over den adfærd, man søndag kunne læse om.

Søndag stod 12 kilder frem i Berlingske og fortalte, at de igennem årene er blevet udsat for krænkelser, trusler og chikane af DR-vært Mads Aagaard Danielsen, der senest har været vært på radioprogrammet 'Shitstorm' på P1.

