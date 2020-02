Populær blogger scorer millioner

Flere interesserede købere.

Det er et luksusscenerarie for enhver ejendomsmægler, og noget tyder på, at Cathrine Widunok Wichmands bolig var lige så populær som hendes blog, RockerPaperDresses.

Hjemmet på Frederiksberg - som hun deler med sin mand, Adam Wichmand, sønnen, Eddie og mopsen, Frida - blev nemlig solgt på under en måned og for et beløb, der var højere end udbudsprisen.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Se også: Sælger til kæmpe millionbeløb

Egentlig var den 134 kvadratmeter store ejerlejlighed i tre plan og med tagterrasse til salg for 7.650.000 kroner, men den nye ejer endte altså med at betale 7.750.000 kroner for det gennemrenoverede bloggerhjem.

Der kom altså lige en sidste tilføjelse på 100.000 kroner oveni handlen for de tre etager, der ligger tæt på Søerne i København.

Her kan du se et glimt af det flotte hjem. Foto: Katarina Dahlstrøm // ejendomsmægler Anna Reventlow

Flere om budet

Når en bolig bliver solgt til et højere beløb end udbudsprisen, er det ofte fordi, at der er flere interesserede købere om budet.

Det var også tilfældet med den tidligere P3-værts og nu bloggers hjem. Ifølge ejendomsmægleren bag salget, Anna Reventlow, var der cirka 50 fremvisninger og flere interesserede købere til boligen; det fremgår af hovedstadsmæglerens Instagram-profil.

Se også: Kan score kæmpe millionbeløb: Nu trækker han i land

Den nye ejer endte med at give godt 57.836 kroner pr. kvadratmeter for bloggerhjemmet, hvilket er et godt stykke over det gennemsnit, som ejerlejlighederne bliver handlet til i Frederiksberg C, hvor boligen ligger.

Ifølge tal fra Boliga.dk, smed køberne sidste år omkring 48.135 kroner for en ejerlejlighedskvadratmeter i området - det er en forskel på næsten 10.000 kroner til den populære bloggers favør.

Se Cathrine Widunok Wichmands hjem her.