Populær dansk tv-vært: - I går græd jeg lidt

Rikke Gøransson har måtte opgive at bestige Tsergo Ri-toppen i den gode sags tjeneste

Coronavirus buldrer frem verden over, og det går nu ud over en sympatisk sag.

En række danskere inklusive tv-vært Rikke Gøransson er nemlig rejst til Nepal for at bestige den godt 5.000 meter høje Tsergo Ri-top i Langtang-dalen i Himalaya.

Det sker sammen med 'Climb for Charity', der samler penge ind til Legeheltene og Børneulykkesfonden. Men de lokale myndigheder har meldt ud, at de på grund af coronavirus lukker adgangen for bjergbestigere til Mount Everest og alle andre Himalayabjerge.

Samtidig har de danske myndigheder opfordret danskere til at vende hjem, og det råd har man valgt at følge, afslører Rikke Gøransson på Instagram. Turen er dermed aflyst.

'I går græd jeg lidt. Har svært ved at rumme de nye foreløbige livsvilkår for vores verden. Vi har siden i går, efter udenrigsministeriets udmelding, aflyst turen- og vi har kunne få billetter hjem ons. morgen. (krydser fingre for at det selvf. forløber godt)', skriver Rikke Gøransson.

Rikke Gøransson er fast vært på 'Paradise Hotel'. Foto: Janus Nielsen

Spild af dyrebart liv

På Instagram understreger hun, at hun har forståelse for, at det er en svær situation, mange gennemgår netop nu. Det gør hun også selv.

'Men uden at gå i dybden med mine personlige bekymringer vil jeg også have lov at få det bedste ud af de givne vilkår..... andet er spild af dyrebart liv, hvis du spørger mig', skriver hun og fortsætter:

'Holy shit, det føles, som om det er en dårlig apocalypsefilm at være bekymret for, om man er strandet på den anden side, men vi snørrer støvlerne på og vader ud i den friske luft i bjergene de næste tre dage, indtil vi vender hjem som tilrådet'.

Rikke Gøransson kan netop nu opleves som vært på 'Paradise Hotel', der vises på Viaplay og Viafree.