Populær DR-vært: Det skal jeg nu

Vi kender Lise Rønne som den smilende værtinde i DR's 'Aftenshowet'.

Igennem snart to årtier har hun taget seerne i hånden og gjort sig som tv-vært, men fra næste uge begynder hun et nyt kapitel i sit liv.

I en alder af 40 år har Lise Rønne nemlig valgt at begynde at studere.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende i forbindelse med en præsentation af efterårets DR-programmer i DR-byen.

- Jeg skal simpelthen til at læse litteratur på deltid, fortalte Lise Rønne, der dog samtidig kunne berolige de, der nyder at se hende på skærmen.

For imens hun studerer, vil hun fortsat være at finde som vært på 'Aftenshowet'.

- Jeg bliver sådan en deltidsstuderende, der tager ét fag ad gangen via åbent universitet (på Københavns Universitet, red.). Jeg har ingen planer om at få en kandidatgrad, jeg har simpelthen planer om at tage ét fag ad gangen, så længe det økonomisk kan hænge sammen, og jeg har sulten. Lige nu er jeg dødsulten og glæder mig til at lære, siger Lise Rønne.

Tv-værten Lise Rønne skal på skolebænken. Foto: Aleksander Klug

Aldrig set en serie

Det er ikke tilfældigt, at det lige er litteraturen, der står på menukortet i den kommende tid. Lise Rønne beskriver sig selv som en læsehest, og hun drømmer om at få endnu mere viden om de værker, hun læser.

- Jeg bruger i forvejen alt min ledige tid på at læse. Jeg har aldrig set Netflix, og jeg har aldrig set en serie. Jeg læser i min bog, når jeg har et ledigt øjeblik. For mig er det virkelig afslapning, siger Lise Rønne og tilføjer.

- Ved at begynde at læse litteratur håber jeg at kunne fordybe mig mere i det, forstå de større sammenhænge bedre og sådan noget. Jeg tager et halvt år ad gangen og udvider min horisont. Det er mega fedt, slutter hun af.