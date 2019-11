Populær DR-vært raser over DSB

Det var en kold fornøjelse, da den mangeårige DR-vært Klaus Bundgård Povlsen fredag skulle med lyntoget fra Vojens til København.

I et surt opstød på Facebook skriver den 61-årige vært fra hovedsagligt TV-Avisen, at han hundefrøs hele vejen til den danske hovedstad.

På strækningen forsøgte han ellers at få en DSB-ansat til at skrue op for varmen, fortæller han i opslaget.

'Desværre, det er kun værkstedet, der kan det', lød svaret angiveligt fra den ansatte til Klaus Bundgård Povlsen.

Derfor måtte DR-værten sidde i kulde og fryse hele turen.

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med DSB's presseteam. Her fortæller pressevagten, at der har været et problem med airconditionen i et enkeltstående problem på et tog fredag eftermiddag.

Læs hele opslaget af Klaus Bundgård Povlsen herunder.