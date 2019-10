Populær DR-vært skifter job

Den mangeårige DR-vært Nina Bendixen vil fremover ikke være at finde på skærmen.

Den 37-årige vejrvært skifter nemlig til den nye radiostation Radio4, som går i luften torsdag 31. oktober.

Her skal hun være vært på programmet 'klimatosset', som sætter fokus på konsekvenserne af menneskeskabte klimaforandringer. Sådan skriver hovedpersonen selv i en pressemeddelelse.

'Jeg er vant til at fortælle om vejret for de næste fem dage. Men det der sker på den anden side af femdøgneren, altså de næste fem årtier, det synes jeg er vildt spændende og skræmmende på samme tid. Klimaet er genstand for enorme følelser og store diskussioner. Og jeg vil rigtig gerne både bygge bro og skabe debat i det nye program,' lyder det fra Nina Bendixen i meddelelsen.

Radio4's nye klimaprogram går første gang i luften 3. november klokken 14.05.

Nina Bendixen er ikke eneste offentlige profil, som tilslutter sig hæren af værter på den nye radiostation.

Komikeren Anders Stjernholm, tidligere udenrigsminister Christian Friis Bach og krigsfotografen Jan Grarup bliver ligeledes en del af teamet.