Populær duo tilbage på skærmen

Anne Hjernøe og Anders Agger er tilbage på DR2 22. juli.

Det skriver Hjernøe på Instagram.

'Til alle jer søde mennesker der skriver og spørger! Ja Anne & Anders er tilbage på skærmen d. 22.7. Her på billedet ligner vi nogen der prøver at sælge Citadellet i Amman, om det lykkedes må I vente og se', lyder det fra den 50-årige journalist og kogebogsforfatter.

Den efterhånden berømte duo er kendt for sine rejseprogrammer, der tidligere har bragt dem rundt i Danmark, til USA i forbindelse med præsidentvalget samt på rejse i britiske Brexitland.

Denne gang har de været i Mellemøsten og besøgt danske familier i Libanon, Jordan, Kuwait og Oman.

I efteråret søgte journalist Anders Agger medvirkende på Facebook.

'Anne og Anders vil forsøge at lære området at kende – hvordan er deres kultur, gastronomi, natur, lokalhistorier, og hvordan er det som dansker at bo i netop det land?', skrev han.

Og alt tyder altså på, at de har fundet, hvad de søgte.

Kærester?

Anne Hjernøe og Anders Agger har efterhånden været 'tv-par' så længe, at mange fejlagtigt tror, at de to tv-personligheder også danner par privat.

Og faktisk gør de to kendisser ikke selv meget for at aflive rygtet.

Tværtimod kan de finde på selv at smide lidt benzin på rygtebålet, hvis de er i drillehumør. Det fortæller de til Billed Bladet.

- Vi bliver tit spurgt, og en gang imellem svarer vi, at vi er kærester. Bare for at skabe et rygte, siger Anne Hjernøe til ugebladet og suppleres af sin trofaste makker Anders Agger, der fortæller at han og Anne heldigvis har det særdeles sjovt sammen, når de laver deres populære kulinariske rejseprogrammer:

– Tv-par er som regel konstruktioner, hvor man ved, at man kan leve sammen i et studie i et par timer. Her går vi op og ned ad hinanden i månedsvis. Hvis det ikke er godt og sjovt, holder det ikke, siger han.