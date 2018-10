Populær tv-vært fyret

Det danske designfirma Kähler er blevet opkøbt af et andet dansk designbrand, Rosendahl.

Opkøbet har betydet, at tv-værten Ane Cortzen har mistet sit job som kulturchef for Kähler.

Det skriver hun på Twitter.

'Derfor er jeg at finde på skærmen igen på DR fra det nye år som vært på 'Danmarks Bedste Portrætmaler' på DR1 og 'Fantastiske Forvandlinger' på DRK', skriver hun.

Stillingen som kulturchef indebar, at hun var med til at arrangere saloner, hvor hun sammen med kendte kulturpersonligheder underholdte hos Kähler i Tivoli. Disse saloner startede hun op i 2015, hvor hun tiltrådte chefstillingen.

Den slags kuturelle oplevelser, inspireret af guldalderens kunstneres måde at tilgå kultur, er der ikke plads til i den nye store designmastodont. Derfor er Ane Cortzen nu blevet opsat.

Fortsætter på DR

Men opsigelsen i designfirmaet betyder ikke, at hun skal ud og finde et nyt job. Sideløbende med at Ane Cortzen har arrangeret kulturelle tiltag for Kähler, har hun også fungeret som vært på nogle af DRs underholdningsprogrammer, og det vil hun fortsætte med.

Programmer for DR er ikke det eneste, som Ane Cortzen har gang i. Hun skriver blandt andet klummer for Berlingske om lørdagen, og hun laver podcasten 'Succeskriteriet' for Berlingske Media. Hun er også vært på '4. division' på P1 og 'Spoiler' på Radio 100.

Tidligere har Ane Cortzen været vært på 'TV!TV!TV!', 'Vogternes Råd', 'Søndag Live', 'Made in Denmark' og 'TV Quizzen'. Alle programmer er blevet vist på DRs kanaler.

Hun er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole på institut for design i 2001. Hun har desuden arbejdet med logo-udvikling i DR, hvor hun har været med til at lave den logo-struktur, som DR stadig benytter sig af.

Privat er Ane Cortzen gift med Benjamin Weber, og sammen har de tre børn. Hendes bror er journalist Mads Brügger, der er programchef på Radio24syv.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Ane Cortzen, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

