Populær tv-vært trækker stikket

Danskerne har ellers været vant til at kunne følge med, når den populære tv-vært og journalist Anders Agger med sikker hånd har vist utallige skæbner frem på DR.

Men nu Anders Agger besluttet, at tiden er til at tage en orlov fra tv-tjansen.

Det skriver han på Instagram.

'Fra 1. november gør jeg noget andet. Og måske endda dumt. Jeg tar orlov fra det der DR i 4-5 måneder for at skrive en bog. Og har allerede lejet det her skrive-sted i et hjørne af en smuk, firlænget gård i udkanten af Ringkøbing, Danmark', skriver han til et billede af ham selv, i hvad man må antage at være hans nye skriveværksted.

Hvad bogen skal handle om er endnu ikke sikkert, men der er da idéer nok.

'Måske skal bogen handle om min prøvetræning i AGF for 28 år siden. Måske om kærlighed. Det finder vi ud af'.

Flere kendte har allerede ønsket journalisten god vind med beslutningen.

Støtte fra de kendte

Pernille Rosendahl skriver: 'Skriv om kærlighed. Vi er nogen der trænger til at blive klogere'.

Også tv-værten Peter Falktoft har tilkendegivet, at han støtter op om kollegaens beslutning og både Sofie Linde og Renée Toft Simonsen har kommenteret med hjerter og glade smileyer.

Mange af værtens andre fans har dog skrevet, at de kommer til at savne det populære program 'Indefra'.

Programmet startede i 2013, og det har kørt indtil nu.

Anders Agger har arbejdet på DR siden 1989.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anders Agger, der ikke har flere uddybende kommentarer til sin orlov.