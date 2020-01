Populær TV2-vært: Folk har en masse fordomme

YouTubere er unge mennesker, der dyster i at lave det dummest mulige stunt i jagten på likes og visninger.

Sådan lyder en af mange fordomme om de digitale stjerner, der er populære som risengrød i december. I hvert fald hos ungdommen.

Nogle af dem har formået at bruge streamingtjenesten som et springbræt til en egentlig tv-karriere, og blandt dem er Rasmus Brohave, der har 270.000 abonnenter på kanalen.

Han kan blandt andet skrive en værtsrolle hos 'Guldtuben' og TV2-programmerne 'Danmark har talent' og 'Z Factor' på cv'et, og det er da også tv, han satser på fremadrettet.

Det fortalte han, da han sammen med kæresten Maya Alberg Mikkelsen troppede op til TV Prisen 2020 lørdag aften.

- Jeg håber, at jeg skal lave mere tv, der er ikke noget i pipeline, men jeg håber, der kommer noget, fortalte han den fremmødte presse.

En masse fordomme

Han har kunnet mærke, at der er fordomme forbundet med at blive kendt gennem YouTube.

- Når man kommer fra YouTube, er der en masse fordomme, og at jeg har kunnet modbevise det er jo bare mega fedt. Det har været sindssygt fedt og mega lærerigt at lave tv.

- Møder du mange fordomme som YouTuber fra folk, der tænker, at YouTubere bare er nogle, der drikker Faxe Kondi på tid og sådan noget?

- Jo jo, helt sikkert, og det er jo også sådan noget, jeg prøver at modbevise med min kanal og vise, at man kan altså godt kan lave noget andet indhold. Så jo helt sikkert, der har været noget modvind på den måde, men jeg synes efterhånden, at folk er begyndt at acceptere det mere og mere, slår han fast.

Rasmus Brohave med kæresten Maya Alberg Mikkelsen. Foto: Linda Johansen

Direkte adspurgt om han ser sin egen tv-fremtid inden for talentshows, som det har været tilfældet med 'Danmark har talent' og 'Z Factor', er han sikker i sin sag.

- Helt klart, jeg synes, det er sjovt, når det er større shows.

- Det er så også dem, der er sværest at få?

- Helt klart, og der er længere tid imellem, men man må jo bare gøre sig god nok, slutter han af.