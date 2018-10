Populær TV2-vært knaldet af politiet

Cecilie Beck har fået en bøde for at tale i mobil, mens hun cyklede

Den garvede TV2-vært Cecilie Beck har fået en bøde, efter hun blev taget i at tale i mobiltelefon, mens hun kørte på cykel på Sortedam Dossering på Østerbro, hvor der kun er cykelsti og ikke motoriserede køretøjer.

Alligevel koster en sådan forseelse 1000 kroner i bøde, og netop det har fået Cecilie Beck til tasterne på sin Instagram-profil.

Her joker hun med, at hun er blevet taget for at køre på cykel og tale i mobil, hvilket hun ser som en relativ lille forseelse, mens andre 'store fisk' går fri.

Som et eksempel på en stor fisk nævner hun indirekte svindelsigtede Britta Nielsen.

'Tænk sig hvis man boede i et land hvor folk stjal milliarder fra Skat, millioner fra Socialstyrelsen og vaskede sorte penge hvide. Så ville politiet jo slet ikke have tid til at dele bøder ud til folk der taler i mobiltelefon på cykel langs søerne. Frygtelig tanke!', skriver en ironisk Cecilie Beck i opslaget, hvor hun viser et udsnit af bøden frem.

Se også: Populær tv-vært fyret

TV2-værten forklarer ligeledes, at hun udmærket godt ved, at det ikke er i orden at bryde loven, men at hun ikke altid forstår det danske politi og deres prioriteringer.

'Selvfølgelig ville det være dejligt at leve i et gennemført lovlydigt land! Jeg taler såmænd heller ikke for trafikale lovbrud. Det er bare svært at se det proportionelle i at det kan passere ustraffet hen at stjæle milliarder fra statskassen og at vaske penge fra lejemord, narko- og våbensalg hvide, mens der blir slået ned på en mobiltalende cyklist (i et område uden motortrafik)', skriver hun.

Brugere til tasterne

Cecilie Becks kommentar har fået flere af hendes følgere til tasterne på hendes Instagram-profil.

Her er der delte meninger om tv-værtens udmelding.

'Eller boede i et land, hvor mange cyklister ikke var opmærksomme på trafikken, hvilket har resulteret i flere dræbte cyklister.. Nå jo det gør vi vist. Godt med bøde og godt man kan skille tingene ad og ikke vil sætte færdselspolitiet til at være bagmandspoliti', skriver en, mens en anden fortsætter:

'Du kan jo risikere at cykle ind i andre cyklister, det kan godt gå meget galt!'.

Se også: Kendt DR-vært fyret efter 19 år: Et stort chok

Flere af Cecilie Becks følgere giver hende dog også ret og påpeger, at politiet ikke altid prioriterer rigtigt.

'Fed kommentar må jeg sige. Det er så sandt som det er sagt, skriver en.

'Jeg forstår virkelig dit argument og du har helt ret... Det er da vildt ude af proportioner. Der som altid nemmere at fange "småforbryderne", lyder det fra en anden.

Se også: DR-vært sat på plads af chef: - Jeg mister troværdighed

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Cecilie Beck i forbindelse med opslaget, men det har ikke været muligt.