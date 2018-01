Populær TV2-vært siger op: Nogle begyndte at græde

I 11 år har Michèle Bellaiche været en del af holdet bag 'Go' aften Dammark', men nu har hun besluttet sig for at sige op.

Det skriver hun på Instagram, hvor hun gør status over 2017.

- Det blev året, hvor jeg efter mange overvejelser har besluttet, at jeg i slutningen af måneden giver slip på et job, jeg har elsket og brændt for i 11 år, 'Go' aften Danmark'.

- Årsagen er simpel: Jeg har en stærk lyst til at blive mere fri og kaste mig ud i nye udfordringer, skriver tv-værten på det sociale medie.

Fast ansigt

Michèle Bellaiche har siden 1998 været tilknyttet TV2. Den 45-årige tv-vært har været et af de faste ansigter på det populære aftenprogram i mange år.

Hos kollegaerne er beslutningen blevet mødt med forståelse krydret med tristhed.

- Nogle begyndte faktisk at græde. Det er nok ikke på grund af min person, men fordi vi gennem årene har haft et utrolig godt og unikt samarbejde, og det er jo altid svært, når sådan noget skal stoppe, siger Michèle Bellaiche til Ekstra Bladet.

Michèle Bellaiche er kendt fra fra 'Go' aften Danmark' og 'Nyhederne'. Foto: Kristian Linnemann

Fra aften til morgen

Det bliver dog ikke et fuldstændigt farvel til skærmen.

- Jeg har sagt ja til at fortsætte med at hjælpe til på 'Go' morgen' i weekenden. Det er jo ikke helt det samme, men det er stadigvæk live-tv, hvor jeg kommer til at møde med alle mulige forskellige, spændende mennesker, og det er noget af det, jeg har elsket ved mit job gennem årene, siger Michèle Bellaiche.

Hvordan tog du beslutningen. Var det en pludselig indskydelse?

- Nej, nej, nej. Det har været over lang tid. Fra jeg fik den første tanke, til jeg er nået hertil hvor jeg er i dag, der er rigtig langt. Det skyldes, at jeg har været sindssygt glad for det, jeg laver. Det har ikke været en nem beslutning, og det er også derfor, jeg ikke siger farvel til hele tv- og mediebranchen fra den ene dag til den anden, siger Michèle Bellaiche og tilføjer:

- Jeg kommer fortsat til at kunne ses på TV2 - til skræk og advarsel for dem, der ikke kan tåle at se mig på skærmen.

Michèle Bellaiche har været et kendt tv-ansigt i mange år. Her ses hun sammen med kollegaerne Jes Dorph-Petersen og Niels Brinch. Foto: Lars E. Andreasen

Ingen dramatik

Selv om 11 år i samme job kan virke som lang tid, så ser Michèle Bellaiche det ikke som noget voldsomt dramatisk. Hun har aldrig set jobbet som en livstidsansættelse og glæder sig nu bare til at få mere frihed og fritid til at forfølge andre drømme og projekter.

- Der er jo mange mennesker, der er på det samme job meget længere end 11 år, men i min branche er 11 år på det samme program ikke så almindeligt, så det er klart, at det afføder nogle reaktioner. Og så er jeg bare glad for, at de er positive. Jeg er ikke kommet dertil, at jeg aldrig mere skal lave tv, men jeg kan mærke, at jeg har brug for at prøve at få mere tid til andre ting, siger Michèle Bellaiche.

Hvad har været dit største minde fra årene på 'Go' aften Danmark?

- Jeg har lært så meget af at være på 'Go' aften Danmark' og af mine gæster. At møde så mange mennesker, der har kastet sig ud i noget helt vildt og levet helt andre liv end mig selv, det har været enormt inspirerende, og det har jeg lært meget af i mit liv. Det er mennesker, jeg helt sikkert ikke ville være stødt på, hvis jeg havde haft et helt almindeligt job. Om folk er kendte eller ukendte, der har været ligegyldigt for mig, men det har været en gave at have fået lov til at møde så mange unikke mennesker.