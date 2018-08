Populær TV2-vært single igen

Den populære vært Michèle Bellaiche er atter single, efter hun og Kent Danielsen, der arbejder som direktør i bioscience-virksomheden Chr. Hansen A/S, har valgt at gå fra hinanden.

Det skriver Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Michèle Bellaiche, at hun ikke længere er i et forhold.

'Jeg bekræfter bruddet', lyder det kortfattet i en sms fra tv-værten.

Hun ønsker ikke at uddybe, hvad årsagen til bruddet er.

Hemmeligt forhold

Når man er kendt, er der unægteligt større interesse for ens privatliv end normalt. Derfor deler Michèle Bellaiche heller ikke hvad som helst med offentligheden.

Hun valgte af samme årsag at holde forholdet til Kent Danielsen hemmeligt i et godt stykke tid, før hun i september 2017 meddelte offentligheden, at de to var et par.

- Det vigtigste er at styre slagets gang, fortalte hun i den forbindelse til Ekstra Bladet.

- Det er vigtigt at finde ud af, hvad det er i forholdet - også i forhold til ens nærmeste. Det ville ikke være godt, hvis den slags informationer kom ud i offentligheden først, lød det videre.

Her ses Michèle Bellaiche på den røde løber til TV-Guld fest på d'Angleterre. Foto: Tariq Mikkel Khan

Før Kent Danielsen dannede Michèle Bellaiche par med musikeren Kasper Daugaard fra Lukas Graham. De to var sammen i et år.

Fra 2000-2011 var den garvede vært gift med Henrik Schalls, som hun har børnene Josephine og Philip med.

Nyt job

Tilbage i januar i år afslørede Michèle Bellaiche, at hun stoppede som fast vært på 'Go' aften Danmark' på TV2 for i stedet at springe ud som direktør i den nystartede foredragsvirksomhed LivePeople, som Bellaiche selv har fået idéen til.

Det nye job betød dog ikke et endegyldigt farvel til TV2, hvor den populære vært fortsætter som freelancer.

Danskerne har således i løbet af august kunnet se hende tone frem som vært på 'Go' morgen Danmark' i selskab med Daniel Guldager, og snart er hun aktuel med en dokumentar om demens på TV2.

- Det er virkelig dejligt at være tilbage. Jeg føler aldrig, at jeg rigtig er stoppet, fordi jeg jo har lavet en aftale med TV2 om, at jeg er freelance hos dem. Men jeg har ikke været på skærmen i flere måneder, sagde hun til Ekstra Bladet tidligere i august og fortsatte.

- Det er sjovt, for jeg har jo lavet 'Go' aften Danmark' i mange år, og alligevel var jeg nervøs her til morgen, inden jeg skulle på. Men det gik jo super godt. Det er et virkelig dejligt program at lave og et dejligt hold. Så det er bare en fornøjelse.

Mange var glade

Michèle Bellaiches comeback gik da heller ikke ubemærket hen blandt hendes følgere på de sociale medier.

Her væltede det ind med positive beskeder fra danskere, der var glade for at have den garvede vært tilbage på skærmen.

- I en tid, hvor der er enormt mange negative kommentarer på de sociale medier, er det jo virkelig rart, at der er nogle, der tager sig tid til at skrive positive hilsner. Det varmer selvfølgelig, så tak til dem, sagde hun med et grin og understregede, at hun var glad for sit nye job, men at det også var en fornøjelse at være tilbage på skærmen for TV2.