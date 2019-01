Populær vært trækker stikket: Slut med tv

Hvis du er en af de mange danskere, der igennem årene har nydt at se Sisse Fisker tone frem på skærmen som vært hos TV2 Sport eller på Aftenshowet på DR1, så er der dårlige nyheder.

Sisse Fisker kommer nemlig ikke til at lave mere tv.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende onsdag aften til gallapremieren på filmen 'Unge Astrid', hvor hun mødte op med sin mand, Sune Mogensen, under armen.

Nu vil hun nemlig udelukkende fokusere på sit arbejde hos SMILfonden, der er en organisation, som kæmper for at give syge børn og deres familier et afbræk fra sygdom ved eksempelvis at arrangere forskellige aktiviteter.

- Jeg er blevet direktør i SMILFonden, så nu bruger jeg alt min tid på det. Jeg laver slet ikke tv mere, og jeg laver ikke flere foredrag. Det er bare megafedt. Jeg planlægger summercamps for en masse børn på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Det er bare helt fantastisk, sagde Sisse Fisker til Ekstra Bladet på den røde løber.

Vi kommer ikke til at se mere til Sisse Fisker på tv-skærmen. Foto: Arkiv

Se også: DR-vært kronisk syg: Skal have daglig medicin

Træt af at lave tv

Ifølge Sisse Fisker er det derfor også slut med at lave mere tv. Lysten er der simpelthen bare ikke længere.

- Det er fuldstændig slut med tv nu. Jeg vender ikke tilbage. Det skal kun være for at lave noget med de børn, jeg arbejder med, og deres sindssyge skæbner, men ikke mere af det der sjov og ballade. Det har jeg lavet rigeligt af.

- Jeg savner det ikke et sekund. Det her giver så meget mere mening, understreger Sisse Fisker.

Se også: Dansk tv-vært afslører: Derfor brød jeg sammen på direkte tv

Kæmpet med sygdom

Sisse Fisker har tidligere fortalt åbent om, at hun i en lang årrække har kæmpet med smertefulde rygproblemer.

Smerterne var så store, at Sisse Fisker forrige år gennemgik en stor operation på Glostrup Hospital, hvor lægerne satte flere skruer ind i hendes rygsøjle.

I dag har hun det dog rigtig godt og er sluppet af med smerterne i ryggen.

- Jeg er helt godt kørende. Jeg overvejer at melde mig til et halvmarathon i år, for min ryg har det fuldstændig fantastisk. Jeg træner hver dag, og jeg har det bare bedre end nogensinde før. Jeg har været til tjek, og jeg er frikendt for det hele. Så medmindre jeg laver et eller andet nyt skørt, så er det slut med operationer, lød det fra en glad Sisse Fisker

Se også: Dansk tv-vært: - Jeg var skide bange

Ud over de store rygproblemer, som den tidligere tv-vært har kæmpet med, lider Sisse Fisker også af den kroniske stofskiftesygdom kaldet Hashimotos thyreoiditis, der gør, at hun skal have medicin resten af livet.

- Jeg fandt ud af, at jeg led af sygdommen i 2009, fordi jeg havde kæmpet tre år med at blive gravid. Diagnosen tog lang tid, men derefter er der blevet taget godt hånd om det af egen læge og Rigshospitalet, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet.