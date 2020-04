Populært program droppet: - Jeg er super ked af det

I otte år har Huxi Bach taget temperaturen på det politiske landskab i Danmark, og sammen med tidligere folketingsmedlemmer har han i programmet 'Huxi og det gode gamle folketing' diskuteret, hvad der sker på Christiansborg.

I første omgang startede programmet på Radio 24syv, og da kanalen blev lukket ned, blev det siden til podcast hos Weekendavisen.

Mediebranchen er dog - som mange andre brancher - i øjeblikket påvirket negativt af coronavirussen og nedlukningen af det meste af Danmark.

Derfor har mediet blandt andet valgt at lukke to podcastproduktioner, hvor 'Huxi og det gode gamle folketing' er det ene. Det bekræfter ansvarshavende chefredaktør Martin Krasnik over for MediaWatch.

På Facebook begræder Huxi Bach lukningen af programmet, som han har nydt at lave.

'Kære venner. Jeg ville ønske, jeg kunne bringe lidt godt nyt i denne tid. Men desværre ... 'Det gode gamle folketing' lukker og slukker. Covid-19 har ramt hårdt, også hos Weekendavisen, som nu er nødsaget til at drosle ned på podcastfronten.'

'Det betyder desværre et farvel til 'Det gode gamle folketing' per dags dato. Stor tak til alle de gode gamle, som har øst af deres erfaring i otte år. Og tak til jer der lyttede. Det har været en fornøjelse,' skriver han.

'Sindssygt ked af det'

Ekstra Bladet har talt med Huxi Bach, som ærgrer sig over, at programmet må stoppe, men han slår fast, at der ikke er sure miner.

- Coronavirussen er jo en tung dansepartner for os alle sammen, og der er folk, der bringer noget større ofre, end jeg gør. Men i min egen lille urtehave er jeg da super ked af, at vi ikke kan køre videre, som det er lige nu.

- Det er jo et program, der kræver lidt. Det er ikke bare at sætte en mikrofon op for gæster, der bor to huse væk. Det er folketingspolitikere, som kommer fra nær og fjern med tog og det ene og det andet. Det er lidt et cirkus at administrere det som en enmandshær, så jeg skal have folk i ryggen, siger Huxi Bach.

Derfor er det heller ikke en helt billigt podcast at lave, og Huxi Bach tror, at det kan være en af årsagerne til, at programmet nu er blevet droppet.

- Men sådan er det. Jeg er super ked af det, for jeg har haft otte gode år, og det har været en udsøgt fornøjelse at lave det. Jeg har lært meget af det, og jeg håber også, at lytterne har fået noget andet ud af det end det, som de almindelige kommentatorer fra mediemøllen kommer med.

- Jeg synes, at vi kunne bidrage med noget lidt andet, og jeg håber også, at det er det, som folk har fået ud af det i de otte år, som programmet trods alt varede, siger han.

'Man skal aldrig sige aldrig'

Når man kigger i kommentarfeltet på Facebook, så tyder det da også på, at det forholder sig sådan. Der er mange, der begræder programmets lukning, og de mange positive kommentarer glæder trods alt Huxi Bach.

- Jeg har fulgt lidt med, og det betyder jo enormt meget. Jeg synes sgu, at det er virkelig dejligt at se, at folk har taget imod det på den måde, jeg følte, vi fik det afleveret. Folk har langt henad vejen fået det ud af det, som vi satte det i søen for. Og det er jo sindssygt dejligt.

Han holder også døren lidt på klem for, at 'Huxi og det gode gamle folketing' engang kan vende tilbage.

- Man skal jo aldrig sige aldrig. Det kan jo være, der på et tidspunkt kommer et eller andet lykketræf. Men som tiden er nu, hvor alle medier er ramt på pengepungen, så er jeg ikke sikker på det. Det bliver ikke om 14 dage i hvert fald - hvis det overhovedet bliver, siger Huxi.

- Men vi er jo blevet lukket ned to gange på fire måneder. Det kan være, at Vorherre og universet er ude efter programmet, og så må vi jo tage bestik af situationen. Det kan man jo lige tænke over, griner han.

I øjeblikket bruger Huxi Bach tiden på at forberede showet 'Nye tider', som han efter planen skal rundt i Danmark med til efteråret.

- Det er en virkelig syret situation. Jeg prøver at skrive på et show, og jeg har ingen anelse om, hvor det ender. Nu sidder vi midt i det her corona, og vi ved ikke, hvornår verden åbner igen - eller hvilken verden der er på den anden side, siger han.