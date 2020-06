Porno-rapper trodser Joy Mogensen

Fredag 12. juni 07.00 tiltrak hjemmesiden www.joy-mogensen.dk sig pludselig voldsom opmærksomhed.

Musikeren med det borgerlige navn Nikoline Vicic Rasmussen havde nemlig valgt at købe web-adressen med kulturministerens navn for at bruge den til distribuering af sin nyeste musikvideo, hvor der indgår sex og nøgenhed i en grad, så den blev forbudt på Youtube og hittede på hardcore-pornotjenester som Pornhub.

Fire dage senere - tirsdag 16. juni - lagde Nikoline et brev fra Socialdemokratiets advokat på sin Facebook-profil. Af skrivelsen fremgår det, at Joy Mogensen og Socialdemokratiet kræver, at Nikoline stopper med at bruge domænet joy-mogensen.dk

Nikoline kalder sangen 'Gourmet' og den tilhørende musikvideo for sin mest udfordrende udgivelse til dato. Foto: Manuel Alberto Claro

Brugen skal ophøre definitivt og domænet skal slettes senest 10 dage fra dags dato, ellers vil sagen uden yderligere varsel blive overdraget til Klagenævnet for Domænenavne.

Nu er fristen så udløbet, men den kontroversielle video er stadig at finde på det omstridte domæne.

Nikoline har tilsyneladende ikke tænkt sig at rette sig efter Joy Mogensens krav. Foto: Manuel Alberto Claro

Det har ikke været muligt at få en aktuel kommentar fra Nikoline i forhold til, hvad hun forventer af det retslige efterspil, der nu venter, og hvor Socialdemokratiets advokat har opfordret hende til at søge advokatbistand.

Tidligere udmeldinger fra Nikoline tyder på, at hun ikke ligger søvnløs om natten på grund af udsigten til en tur i bokseringen med Socialdemokratiets advokater.

På sin Facebook-profil skrev hun umiddelbart efter, hun havde modtaget advokatskrivelsen fra kulturministeren:

'HAHAHA nu prøver Socialdemokratiet at sagsøge mig IGEN. Sidst de tabte var, da jeg udsendte 'Flertallet er dumme', og de ville have mig til at hive det ned'

Joy Mogensen og Socialdemokratiet vil nu gå til Klagenævnet for Domænenavne. Foto: Stine Bidstrup

Ifølge Sten Schaumburg-Müller, der er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, er der dog ingen tvivl om, at Joy Mogensen står stærkest.

- I de sager om brug af navne, jeg har set, har indklagede slet ikke gidet svare, hvilket selvfølgelig gør det lettere for klager at vinde. Men jeg vurderer, at brugen er i strid med god domænenavnsskik, siger han og fortsætter:

- Domænenavnet er først taget i brug i forbindelse med videoen, og kunstneren har ingen forbindelse med navnet Joy Mogensen. Det er derfor min vurdering, at Joy Mogensen kan kræve, at joy-mogensen.dk-domænenavnet ikke må bruges, som det gør nu.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiets advokat.

Nedenfor ses skrivelsen fra Joy Mogensens advokat til Nikoline.

