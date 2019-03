Pornomisbrugt: Nu har hun fået nok

En 23-årig mand fra Midtjylland blev tirsdag ved Retten i Viborg idømt otte måneders fængsel for at have manipuleret billeder af 19 kvinder, så billederne fik et pornografisk indhold.

Flere af kvinderne var under 18 år på gerningstidspunktet, og derfor blev manden dømt efter en paragraf om besiddelse og udbredelse af børnepornografiske billeder.

Den 23-årige mand blev desuden dømt til at betale godtgørelse for tort på mellem 2500 kroner og 40.000 kroner til de forurettede kvinder.

Se også: Michèle Bellaiche: Jeg blev pornomisbrugt

Den kendte tv-vært Michèle Bellaiche stod i forbindelse med sagen frem og fortalte, at hun var en af de mange kvinder, der har fået sit ansigt misbrugt i den omfattende sag, og at hendes billeder var blevet manipuleret ind i pornografisk indhold.

Det viser sig dog nu, at Michèle Bellaiches billeder i stedet er blevet misbrugt i en anden sag, som minder meget om den, der tirsdag er faldet dom i.

Det fortæller tv-værten til Ekstra Bladet umiddelbart efter dommen.

- Det har vist sig, at den mand, der lige er blevet dømt, ikke har en relation til min sag. Vedkommende har et andet navn. Personen, der har manipuleret mine billeder, er derfor ikke den samme, selvom sagerne minder meget om hinanden. Jeg troede jo i starten, at det var den samme, men jeg har i dialog med min advokat fundet ud af, at det faktisk er to forskellige sager, og at der er flere forskellige andre kvinder, der har anmeldt den samme mand, som jeg har, siger Michèle Bellaiche til Ekstra Bladet.

Billeder af den kendte tv-vært blev misbrugt og manipuleret, så det lignede, at hun deltog i pornografiske aktiviteter. Foto: Jakob Jørgensen

Vil køre egen sag

Netop det er Michèle Bellaiche glad for. Det betyder nemlig, at hun nu kan gå videre med sin egen sag, som hun til at starte med ikke havde anmeldt til politiet. Det har hun dog valgt at gøre nu.

Michèle Bellaiche blev gjort opmærksom på de pornografiske billeder af hende af en journalist, der researchede til en dokumentar om misbrug på nettet, og hun havde derfor i første omgang ikke selv set materialet.

- Det betyder jo, at jeg nu har anmeldt det, som jeg ellers ikke havde gjort før, og at jeg er gået i gang med at finde beviser frem. Det er virkelig ikke særlig fedt at se det materiale, hvor jeg indgår i, men det er nødvendigt for, at vi kan få den her mand dømt. Nok må være nok, så nu går vi rettens vej, siger Michèle Bellaiche.

Hun er derfor også glad for at høre, at den 23-årige mand er blevet idømt en fængselsstraf i den lignende sag.

- Der er mange, der har skrevet, at otte måneders ubetinget fængsel ikke er meget, men det giver et tydeligt signal til dem, der sidder og gør de her ting. At det netop ikke bare er drengestreger, og at de skal stoppe det. Jeg håber selvfølgelig, at min sag kan få den samme afslutning, som den, der er faldet dom i i dag, og at gerningsmanden kan holdes ansvarlig, siger tv-værten.

Se også: Kendt tv-vært missede sin mors død: - Jeg blev knust

Kræver flere kvinder

Ifølge Michèle Bellaiche vil hendes sag alene formentlig ikke være nok til at få manden dømt.

- Jeg har ikke jo ikke mange beviser. Der er i hvert fald ikke nok til at køre en hel sag. Men der er flere, der har anmeldt samme mand, og derfor kan vi måske gøre noget, hvis der er endnu flere kvinder, der står frem. Hvis kvinder får tilsendt materiale, hvor de er manipuleret ind, så vil min opfordring være, at man beholder det i stedet for at slette det, selvom det er det, man instinktivt vil gøre. For så har man bevis.

- Men hold da op, hvor er der mange piger, der har kontaktet mig. Det har boomet med kvinder, der står frem og fortæller, at de har været ude for det samme. Det er rigtig positivt, at vi er åbne om det, for så kan vi gøre noget, tilføjer hun.

Ville tie ihjel

Da Michèle Bellaiche afslørede, at hendes billeder blev misbrugt, skete det på de sociale medier. Her fortalte hun, at hun havde valgt ikke at anmelde sagen til politiet, fordi hun gerne bare ville glemme sagen.

'Jeg havde egentlig besluttet mig for at tie det ihjel, da jeg for knap et år siden fik beskeden om, at billeder af mig var manipuleret ind i en pornofilm. Derfor meldte jeg det ikke til politiet', skrev hun i opslaget på Facebook.

Se også: Kendt tv-vært missede sin mors død: - Jeg blev knust

Michèle Bellaiche fortalte samtidig til Ekstra Bladet, at hun var ked af, at hun ikke meldte sagen til politiet i første omgang.

- Jeg ville tie det ihjel, for der skulle ikke yderligere opmærksomhed på, at det her var sket mod min vilje. Jeg burde selv have stået i den retssal, men jeg tænkte, ligesom mange andre kvinder måske også gør, at det her er flovt, og det skal der ikke mere fokus på, lød det fra Michèle Bellaiche.

- Men der har jeg tænkt forkert, og det prøver jeg at lave om på nu, fortsatte hun.

Derfor vil Bellaiche nu forsøge at få sagen i retten og få bagmanden dømt.