Poul Madsen skal være far igen-igen

For tredje gang skal Poul Madsen i gang med bleskift og barnevogne.

Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør venter nemlig barn med sin 33-årige kone, Helene Seitz Madsen.

- Det er rigtigt, og vi er meget glade, fortæller Poul Madsen.

Selvom det har været en smule 'mærkeligt', har den 58-årige chefredaktør dog alligevel vænnet sig til tanken.

- Ja, min ældste vil jo så være 29 år, når den lille ny kommer, lyder det.

Han forventer, at oplevelsen med den lille ny vil blive en hel del anderledes, end de tidligere oplevelser med at blive far.

- Jeg tror, det bliver en del roligere. Jeg var meget ung, da jeg fik de to andre. Og ja, når de to andre ikke kan finde ud af at lave børnebørn, så må jeg jo selv i gang.

Poul og Helene har også allerede købt barnevognen til den lille ny. Foto: Privat

Poul Madsens kone, Helene Seitz Madsen, har heller ikke andet end tiltro til, at det bliver en skøn oplevelse med familieforøgelse hos parret.

- Han har jo en helt anden ro omkring det, og jeg ved jo, at hvis jeg har nogle spørgsmål, kan jeg tale med ham om det.

Hun er helle ikke bekymret for, at Poul i en lidt senere alder skal være far igen.

- Man skal ikke lade tanker om alder dominere i det her. Og jeg ved jo, at han har det, det kræver og kan stå imod pres.

Og det er da også en moderne tilgang, parret har til barslen, hvor chefredaktøren tager tre måneder.

- Det, synes jeg, er virkelig vigtigt og dejligt, og på den måde er han jo meget moderne, siger Helene med et grin.

Poul Madsen og Helene Seitz Madsen vil ikke oplyse kønnet på deres kommende pode, men de fortæller, at Helene er sat til lige efter nytår.

Parret blev gift i april 2019.