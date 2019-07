Poul Madsen skifter navn

For knap tre måneder siden sagde Ekstra Bladets chefredaktør ja til kæresten, Helene Seitz-Rasmussen.

I den forbindelse tog parret hinandens efternavne og hedder altså Seitz-Madsen.

Men først nu har Poul Madsen fået ændret sit navn på sin Instagram-konto.

'Vi blev gift for tre måneder siden og startede familien Seitz-Madsen. Så nu er det vist også på tide, at jeg begynder at bruge mit rigtige navn her på Instagram. God sommer til alle fra Poul Seitz-Madsen'.

- Det er kun privat - altså på Insta, forsikrer han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes bestemt, at navnet er flot. Der er ligesom lidt mere storhed over det, mere internationalt, men min kone er også halvt tysk, forklarer han om sin 25 år yngre hustru.

Han understreger dog, at han i Ekstra Bladets spalter fortsat vil optræde som Poul Madsen.

- Til Ekstra Bladet passer Madsen bedst. Jeg skulle jo nødigt forvirre mine kernelæsere og mine 'venner' på nationen!, joker han.

Poul Madsen og Helene Seitz-Rasmussen sammen til VM-finalen i håndbold i Boxen, Herning. Privatfoto

Poul og Helene Seitz-Madsen blev viet af Gentoftes borgmester, Hans Toft, onsdag 17. april, i Hellerup.

- Vi glæder os, og for mig føles det uimodståeligt rigtigt, selvom vi kun har kendt hinanden mindre end et år. Vi fejrer dagen med den nærmeste familie helt privat, fortalte han om brylluppet.

Den 57-årige Poul Madsen, der er far til to voksne børn, meddelte sidste år, at han skulle skilles fra sin daværende kone Marie Louise Toksvig, der er journalist, forfatter og radiovært på Radio24syv.

Han har tidligere været gift med forhenværende TV2-vært Susanne Utzon.

Poul Madsen har været chefredaktør på Ekstra Bladet siden 2007.