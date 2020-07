Poul Thomsen: Her vil jeg begraves

De seneste måneder med Coronavirus har fået mange danskere til at holde ferie i Danmark. Nogle gør det for første gang. Andre elsker at holde sommerferie herhjemme og rejser kun om vinteren. Men hvad kan Danmark egentlig byde på? Ekstra Bladet har spurgt kendte danskere med et grundigt kendskab til vores lands natur. Her er, hvad de holder særligt af.

Det er mit livs Shangri-La

Egentlig bor han – synes han selv – det skønneste sted i verden, men hvis han skal anbefale et helt særligt sted i Danmark til folk, som ikke kender de dejligste steder i deres eget land, vil det være Hjortø.

Det er ikke nogen lang tur med færgen til Hjortø. Den sejler fra Svendborg. Foto: Per Rasmussen.

– I dag er Nora 85 år – ja vi er jo begge ved at være ældre, for jeg er 82, men da vi under mit første besøg på Hjortø for mange år siden mødtes første gang, sagde det ’bang’, og siden har jeg forgudet livsstykket Nora. Hun er årsagen til, at jeg gentagne gange er vendt tilbage til den lille sydfynske ø, som jeg er kommet til at elske, ikke mindst for sin ro, i en sådan grad, at jeg har sagt til min kone, at jeg vil begraves der.

– Min kone er meget yngre end mig, så det bliver nok min tur først, og derfor har jeg præciseret, at enten skal min urne nedsættes på øen – eller også skal min aske spredes der. Sådan er det. Den ø er et under.

Nora Rasmussen er en vidunderlig rejekælling, mener Poul Thomsen. Foto: Per Rasmussen

Poul Thomsen fortalte også historien om Hjortø og Nora Rasmussen i sin erindringsbog ’Dus med livet’, men det afholder ham ikke fra at gentage sit ønske med fed understregning:

– Jeg vil ligge på den ø blandt de vilde roser i nærheden af pragtfulde Nora. Hun er en vidunderlig rejekælling, som kan pille de små fjordrejer på en helt særlig måde, så det ingen tid tager. Afdøde skuespiller Jens Okking forsøgte at fri til hende, men fik en kurv, fortæller en gnæggende Poul Thomsen.

Man kan gå Hjortø rundt på en time, fortæller Poul Thomsen. Foto: Ernst van Norde

Det er ikke nogen dagsrejse at nå øen i Svendborgsund.

– Øen i sig selv kan man nå rundt om langs vandet på en time, men det ændrer ikke ved, at den er en perle. Jeg er i øvrigt stolt over Danmark og lykkelig for, at vi har så meget at byde på både af stort og småt. Jeg forstår godt, at folk kan lide at rejse sydpå. Det må de gerne, men det er synd, at de ikke kommer rundt i deres eget land.

Selv bor han på Randerskanten tæt ved fjord, skov og marker.

– Det er et paradis. Når jeg kigger ud ad mit vindue, kan jeg se skibe passere mellem græs og kvæg. Det er så smukt. Det er mit livs Shangri-La. Gudenåen og Randers Fjord er et kæmpe aktiv. Jeg har boet på min skråning med udsigt over fjorden siden 1960, og dette område er så fantastisk, at man ikke behøver at være naturelsker for at kunne se det. Jeg elsker at komme ud i naturen. Pt. er jeg dårligt gående og må bruge rollator, men jeg nyder stadig mine to hunde, labradoren ’Lillebror’ og Border Terrieren ’Thit’ (efter Thit Jensen), griner han.

Der er kun otte personer tilmeldt på Hjortø. Foto: Per Rasmussen

Hele Poul Thomsens liv har handlet om natur og dyr, og der er ikke mange steder i Danmark, han ikke har været. Derfor må man lytte, når han udpeger ’sine’ skønne steder.

– På trods af store byer og landbrug har vi så meget, som andre lande misunder os. Meget er dog gået til ad åre, og det må man begræde – især er jeg ked af, at de små steder har mistet deres originaler. Dem er der ikke mange tilbage af mere. Det moderne samfund levner ikke rum til de typer. Og det er en skam.

