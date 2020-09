Preben Kristensen: Lige nu - nej!

Preben Kristensen har en app på telefonen. I den har han noteret alle sine roller på film, teater og tv fordelt på de 42 år, han har optrådt på de skrå brædder.

Alligevel har han ikke helt tal på dem, for det er sjældent, han scroller appen igennem.

Han foretrækker at se frem, og netop nu ser den 67-årige skuespiller frem mod rollen som hæleren Fagin, der leder en drengebande af lommetyve, i Det Ny Teaters musicalopsætning af Charles Dickens' samfundsrevsende klassiker 'Oliver Twist', der har premiere på Det Ny Teater 17. september.

- Denne her premiere betyder meget. Måske mere end nogen anden, siger Preben Kristensen.

Musicalen åbner Det Ny Teater, efter det har været lukket grundet coronapandemien.

Under nedlukningen funderede Preben Kristensen, om det mon var sådan, det føltes at være på pension - for så var det da egentlig meget rart.

Vanvittigt fornærmet

Da han reflekterede nærmere over det, kom han frem til, at det nok skyldtes, at han vidste, han skulle tilbage før eller siden.

- Jeg kan ikke forestille mig ikke at være på teateret. Det kan være, tiden ændrer sig. At der ikke er bud efter mig mere. Eller at jeg ikke kan teksterne. Så er det jo helt indlysende.

- Jeg har lavet en aftale med nogle yngre kolleger og venner, at den dag, det begynder at gå den forkerte vej - før det bliver ynkeligt - skal de sige det. Og så vil jeg sikkert blive vanvittig fornærmet. Og takke dem bagefter. Men lige nu: nej!

Preben Kristensen dvæler ikke ved fortiden eller spekulerer over fremtiden. Han er i nuet, og lige nu venter 'Oliver Twist'.

- I virkeligheden har jeg opnået meget mere, end jeg nogensinde har kunnet drømme om. Det eneste, jeg drømmer om, er at blive ved, så længe jeg orker.

- Det er jo en del af det at være skuespiller. Vi leger, vi er nogle andre. Jeg tror, jeg bliver gammel, den dag jeg ikke længere har legebarnet i mig, siger han.

- Selv om jeg står i den sidste del af karrieren, synes jeg alligevel, at der sker en hel masse ting. Og det er langt sjovere at koncentrere sig om, end det der har været.