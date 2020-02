Presset: Christian Kjær giver kæmpe nedslag

Når liggetiden begynder at tikke op, kan det være prisen, der lige skal justeres en smule.

Det har rigmanden Christian Kjær netop gjort - igen - så der for hans enorme landejendom i Hørsholm nord for København nu blot skal betales 52 millioner kroner.

Dermed får en køber nu ejendommen 12 procent billigere end den seneste pris, der lød på 59 millioner kroner. Og i alt hele 18 millioner kroner under den pris, som ejendommen ramte markedet med sidste forår, hvor der stod runde 70 millioner kroner på salgsopstillingen.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Da ejendommen oprindeligt blev udbudt til salg, var det dog også med et større grundareal end i dag. Til landejendommen hørte der nemlig på det tidspunkt godt 33 hektar jord - mens den nye ejer i dag får 26,3 hektar med i købet.

På det store stykke land i det nordsjællandske får køberen desuden en landejendom med 13 værelser, hestefaciliteter i form af stalde, ridebane og folde. Tennisbane og swimmingpool er der også - og så er der en parklignende have. Det fremgår af salgsopstillingen fra ejendomsmægler Ole Lindgreen & Partner, der har ejendommen til salg.

Christian Kjær og hans kone, Susan Astani, er for nylig flyttet til Schweiz. Foto: Olivia Loftlund

Fortsat i top

Selvom prisen på Christian Kjærs store landejendom altså nu er justeret ned, rokker det ikke på gårdens placering som den tredjedyreste landejendom, der er udbudt offentligt til salg i landet. Det viser data fra Boliga.dk.

Den dyreste landejendom, der også er landets dyreste udbudte ejendom overhovedet for øjeblikket, koster nemlig 85 millioner kroner - mens der ind imellem også sniger sig et gods - Nakkebølle, som p.t. er udbudt til salg for 60 millioner kroner.

De to ejendomme ligger i henholdsvis Esbønderup Skovhuse i Nordsjælland og nær Nakkebølle Fjord ud til Det Sydfynske Øhav.

For de store millionbeløb får man her henholdsvis en fuldstændig istandsat hesteejendom med over 26,5 hektar jord - eller altså et gods, der daterer sig helt tilbage til 1500-tallet, med et tilhørende jordareal på 36,6 hektar.

Christian Kjær, der blandt andet har sin formue gennem familiegiganten FLSmidth, kan måske snart sige farvel til sit kæmpemæssige hjem - men det betyder dog ikke, at erhvervsmanden ikke fortsat kan slå sine folder i storslåede rammer på den anden side af hussalget.

I hvert fald købte den 76-årige rigmands frue, Susan Astani-Kjær, i 2016 et slot fra 1880. Slottet ligger nær Middelfart og har blandt andet to swimmingpools, spir med kobbertag og en facade, der er dekoreret med bladguld. Mens også Kjærs egen boligportefølje da også tæller et betydeligt antal ejendomme fordelt ud over landet.

Se Christian Kjærs Nordsjælland-landejendom her.