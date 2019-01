Presset dansk hitmager: - Det er ikke nemt

Den unge sanger Jacob Dinesen har bunker af hits i sit repertoire, men det er ikke altid nemt for sangeren at fravælge potentielle hits til sine album

Den sønderjyske sanger Jacob Dinesen, der blandt andet er kendt for hits som 'Roll With Me' og 'Jessie', gæster i denne uge Søren Dahl i radioprogrammet 'Dahl på Hack'. Programmet kan også ses i Ekstra Bladet+.

Den 23 år gamle sanger er en veletableret kunstner med en masse sange i bagkataloget. Men som han afslører i udsendelsen, er det ikke alle sange, han skriver, der ender med at blive udgivet. For nogle gange følger han sit hjerte, og det resulterer i, at sange, der kunne blive kommende hits, bliver kasseret.

- Jeg ville ønske, jeg kunne sige, det var nemt, men det er det ikke. Der er nogle sange, som ryger i svinget, for man kan mærke, når man er i gang med at lave et album, at så er der nogle sange, som går bedre i spænd med de andre, og der er et andet niveau, fortæller Jacob Dinesen om processen med at udvælge sange til et album.

Se også: TV2-kendis overfuset af flyttemand: - Fuck dig

Café Hack på Ekstra Bladet Café Hack præsenteres i samarbejde med Ekstra Bladet som en del af Ekstra Bladet+. Den interviewede i denne artikel er citeret for sine svar ud fra samtalen i selve programmet med vært Søren Dahl. Artiklen er med udgangspunkt i samtalen skrevet af en journalist fra Ekstra Bladet. Interviewet kan i sin helhed høres i Ekstra Bladet+.

Selvom det umiddelbart virker simpelt at fravælge en sang og at holde sig til den beslutning, er det ikke helt nemt for Jacob Dinesen, for han kan vågne op om natten med en frygt for, om han har valgt de forkerte sange fra.

- Der er altid, lige inden man udgiver et album, et tidspunkt, hvor jeg vågner op med svedeture og tænker: 'Skulle den have været på i stedet for?', forklarer sangeren om sin udvælgelsesproces.

Bliver valgt fra

Tvivlen om fravalget af sange bliver dog ved den endelige beslutning, og de finder aldrig vej til en kommende albumudgivelse.

De sange, som ikke kommer med på de færdige album, forsvinder dog ikke ud i glemslen. Fans af Jacob Dinesens musik får faktisk lov til at høre sangene alligevel.

- Det kan være, at de de kommer med næste gang, fortæller den unge sønderjyde.

Se også: Fans går amok over superstjernes nye look: Er det ægte?!

I en alder af 23 har Jacob Dinesen været en yderst produktiv musiker, men hvor mange album er det lige, han har udgivet? Det spørger Søren Dahl ham om, men Jacob Dinesen er selv i tvivl om, hvor mange det egentlig er.

Se klippet ovenfor, hvor Jacob Dinesen kommer på noget af en opgave, når han skal besvare det svære spørgsmål.

Vil du gerne se hele ugens udgave af 'Dahl på Hack', så følg linket nedenfor.

Se ugens udgave 'Dahl på Hack' her