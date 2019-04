Presset til det yderste: - Det har været sindssygt hårdt

Det har langt fra været en dans på roser at filme ottende sæson af 'Game of Thrones'

Natten til mandag blev den længeventede ottende sæson af 'Game of Thrones' tilgængelig på HBO, og i den anledning inviterede streamingtjenesten mandag aften danske fans til at komme og se sæsonpremieren i Imperial i København.

På gæstelisten til arrangementet var udover hundredvis af fans den danske stjerneskuespiller Nikolaj Coster-Waldau, der i alle sæsonerne af serien spiller den bærende rolle som hærføreren Jaime Lannister.

Han blev mødt af store jubelbrøl af de fremmødte fans, i det sekund han trådte ind i biografen.

De fremmødte fans var meget begejstrede, da de fik øje på Nikolaj Coster-Waldau. Foto: Mogens Flindt

Selvom fans hev i ham fra alle sider, havde han dog også tid til at fortælle den fremmødte presse lidt om, hvordan det har været at filme ottende sæson af den populære serie.

- Det har været enormt hårdt at lave den sidste sæson. Nu er det jo snart et år siden, vi er blevet færdige, men det har været enormt hårdt at lave den. Så for hele holdet, hvis ikke det havde været den sidste, var der måske udbrudt mytteri, fordi på et tidspunkt var der 55 natoptagelser i træk. Men alle var utroligt engagerede og er glade for resultatet, lød det fra Coster-Waldau,

Kæmpe premiere-kaos

Har overlevet længe

Ifølge den 48-årige skuespiller er han overrasket over, at han har overlevet i hele otte sæsoner af serien, som er kendt for at dræbe den ene hovedperson efter den anden.

- Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle stå her i dag. Mig og hende, der spiller min søster (Cersei Lannister spillet af Lena Headey, red.), vi regnede hele tiden med, at det var slut. Men det var det så ikke. Da vi nåede til sæson seks, så ville vi gerne være med til det sidste. Det er en sjov ting at være med i, fordi man selv kan være fan af historien, fordi den er delt op så meget. Hver gang, der kommer nye episoder, har jeg ikke set tre fjerdedele af det, fordi det har jeg ikke været med til at lave, så på den måde har det været fantastisk, sagde han og fortsatte:

- Vi brugte ni måneder på at lave de her seks episoder i sæson otte. Jeg er sindssygt spændt på at se, hvad det er blevet til, sagde han videre.

Coster-Waldau på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

Nikolaj Coster-Waldau er overvældet over at både danske og udenlandske fans har taget så godt imod serien.

- Det er fantastisk. Da vi startede på sæson et, spillede vi på en lillebitte kanal, der ikke eksisterer mere. Kanal Plus, tror jeg, den hed. Det var først, da jeg kom til USA, at jeg fandt ud af, at det ligesom gik rigtig godt med serien. Og så har den vokset lige siden. Det er helt fantastisk, sagde han med et stort smil.

Ny film på vej

At serien er populær hersker der ingen tvivl om. Mandag var der så mange danske fans, der forsøgte at se serien på HBO, at streamingtjenesten brød sammen. Netop det er heller ikke gået Coster-Waldaus næse forbi.

- Jeg er selvfølgelig ked af det. Jeg kunne forstå, at der var et problem i nat, hvor det hele brød ned, og folk ikke kunne se afsnittet. Det er ærgerligt, konstaterede han og kom med sit bud på, hvorfor serien er blevet så populær:

- For at noget kan blive så populært, skal man jo føle, at man kan identificere sig med det. De problemstillinger, der er i serien, er ret genkendelige i forhold til det politiske spil. Brutaliteten i det politiske spil, og så selvfølgelig det her med en meget stor fare, der truer, som alle godt kender til, men igen rigtig vil tage ansvar for.

Premiere på 'Game of Thrones': Her er dommen

Selvom Coster-Waldau har haft travlt med optagelserne til 'Game of Thrones' den seneste tid, er han allerede i gang med nye, spændende projekter. Der er derfor ikke meget tid til at slappe af.

- Jeg tager til Canada allerede i morgen for at optage en film, sagde han, inden han fortsatte ind i salen for at se sæsonpremieren.