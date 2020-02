Price får stor bøde og klip i kortet

Den 52-årige køkkenskriver Adam Price havde trykket lidt for hårdt på speederen, da han 14. marts 2018 susede ud ad Strandvejen i Hellerup nord for København. Det skriver Se og Hør.

Politiets fartmåler viste 72 kilometer i timen, hvor den tilladte fartgrænse lyder på 50 kilometer i timen.

Ved måling af farten fratrækkes der tre km/t. ved hastigheder, der måles op til 100 km/t. Derfor kunne Adam Price trække tre km fra, da politiet blitzede ham ved den store, ikoniske Tuborg-flaske i Hellerup.

Dermed endte Adam Price på en hastighed på 69 kilometer i timen, hvilket er mere end 30 procent over den tilladte fartgrænse på strækningen.

Ifølge Se og Hør lød bødeforlægget fra myndighederne på et klip i kortet og en bøde på 2500 kroner. Bøden blev dog af ukendte årsager ikke betalt, og sagen endte derfor i Retten i Lyngby.

'Anklagemyndigheden har oplyst, at tiltalte (Adam Price, red.) ikke har anmodet om, at sagen behandles ved retsmøde. Retten anser derfor tiltalte for at have tilstået forholdet', står der i dombogen fra Retten i Lyngby, som Se og Hør har fået aktindsigt i.