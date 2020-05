Prisfald på Kløvedals gård

Lillejuleaften 2018 døde Troels Kløvedal efter længere tids sygdom. Den folkekære skipper led af nervesygdommen ALS og kunne i sin sidste tid ikke længere stikke til søs.

I stedet opholdt han sig på sin firlængede gård på Djursland sammen med sine nærmeste.

I november sidste år blev Kløvedals sidste hjem, der ligger i et naturskønt område, sat til salg for 4,5 millioner kroner.

Troels Kløvedals gård sat til salg

Nu har den sejlglade eventyrers efterladte valgt at sænke prisen med en halv million. Det betyder, at der står 3.995.000 kroner på det nye prisskilt.

Det er fortsat EDC Aros Ebeltoft, der har sat gården til salg. Ifølge salgsopstillingen strækker boligen sig over 292 kvadratmeter, fordelt på syv værelser.

Gården ligger på en 6765 kvadratmeter stor 'ugeneret grund anlagt som en oplevelseshave med respekt for den omkringliggende natur. Her kan man altid finde sol, skygge eller læ blandt de naturlige 'terrasser'. Nederst på grunden med udsigt over naturen, ligger sejleren og forfatterens hytte', står der i salgsmaterialet.

Arven efter Kløvedal: Her er Familien Behas eventyr for livet

Boligen bliver desuden beskrevet som en 'enestående og unik ejendom med en helt fantastisk historie, hvor sejleren og forfatteren selv har sat sit personlige præg på det meste af ejendommen'.

Hvis man køber Kløvedals hjem, vil man få hans personlige og eksotiske præg på huset med i købet.

'Ejendommen er gennem de sidste 30 år renoveret og moderniseret, hvor ejer selv har stået for en stor del af arbejdet både ud- og indvendigt. Inspirationen til mange af moderniseringerne kommer fra de mange rejser, som ejer har været på gennem livet'.

Se mere til ejendomme her.

Troels Kløvedal blev 75 år og efterlod sig en kone og fem børn - blandt andre tv-værten Mikkel Beha Erichsen.

Mikkel Beha fortæller om faderens død