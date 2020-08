Puk Elgård: Jeg har en del oplevelser som Sofies

Onsdag aften smed Sofie Linde noget af en bombe, da hun under optagelserne til Zulu Comedy Galla fortalte, at hun havde være udsat for sexchikane, da hun som helt ung til en julefrokost blev bedt om at sutte en stor tv-kanons pik, hvis ikke hendes karriere skulle ødelægges, som hun malerisk fortalte fra scenen.

Se også: Sofie Linde udsat for sexchikane: Han ville smadre min karriere

Og 30-årige Sofie Linde er desværre ikke alene om at have den slags grænseoverskridende oplevelser.

Puk Elgård fortæller til Ekstra Bladet, at hun har en håndfuld episoder med i bagagen, fra da hun var ny i branchen.

- Jeg har selv haft oplevelser af lignende karakter som Sofie Lindes, da jeg begyndte i tv-branchen. Der har været fotografer, journalister og chefer, der har gjort tilnærmelser, fortæller Puk Elgård og kommer med et eksempel.

- En gang blev jeg inviteret hjem til en, der mente, at han kunne skaffe mig job i branchen, men allerede da jeg kom ind i opgangen kunne jeg mærke der var noget galt. Der duftede af Bamseline-skyllemiddel. Det gør der ikke altid i en ungkarle-hybel, og jeg kan huske, at jeg tænkte, da jeg gik op ad trappen mod den åbne lejlighedsdør, at, her skal jeg vist lige passe på, siger hun og fortsætter.

- Han havde lagt rent sengetøj på, og døren til soveværelset stod vidt åben. Og ganske rigtigt, der var levende lys, vin, mad og et løfte om, at hvis bare jeg blev, så skulle han nok hjælpe mig frem i branchen. Jeg skred, inden vinen var åbnet. 'Nej tak!' sagde jeg bare og fes ned ad trappen igen.

Se også: Hyldes vidt og bredt: - Det er totalt misforstået

Episoden fra lejligheden er ikke den eneste, Puk Elgård har med sig i bagagen.

- Jeg har også siddet på en café med en fra branchen, der foreslog, at vi gik hjem sammen, og så ville han hjælpe mig. Jeg rejste mig fra stolen og smed vand i hovedet på ham, siger tv-værten, der også flere gange er blevet banket op på hotelværelse midt om natten med 'karrierefremmende tilbud'.

- De nåede ikke længere end til dørtrinnet, så smækkede døren foran næsen på dem. Så, ja det er sket for mig også. Men jeg tror ikke tv-branchen er mere ekstrem end så mange andre brancher. Jeg har også arbejdet i en grillbar hvor der pludselig lå en madras på gulvet, da grillbaren lukkede, siger Puk Elgård, der har været i tv-brancen i 25 år. De fleste af dem på DR, hvor Sofie Lindes grænseoverskridende oplevelse stammer fra. Det gør Puk Elgårds ikke.

- Det er absolut ikke min oplevelse, at DR generelt havde et dårligt og nedladende arbejdsmiljø. Jeg havde 18 fine år derude, understreger hun

Se også: TV2-vært om turbulent opvækst: Jeg har nogle begrænsninger

For Puk Elgård er det vigtigt at italesætte oplevelser som dem, hun og Sofie Linde har været ude for. Men der er noget der er endnu vigtigere.

- Hvis vi skal kunne bruge denne debat til noget, skal vi lægge kræfterne i at bringe snakken ud i fremtiden. Vi skal lære at ruste vores unge til at sige fra. Vi skal give dem redskaber. Jeg har aldrig fundet mig i noget. Jeg kan reagere i øjeblikket, og det er jeg taknemmelig for, men det er ikke alle der kan. Og det er der mange grunde til, siger Puk Elgård og understreger, at det vigtigt ikke at pege fingre ad dem, der ikke kan sige fra.

- Det kan være helt ufatteligt svært at sige fra, og man kan komme ud i situationer, hvor man bagefter skammer sig og er flov over, at det skete. Det er der, vi skal sætte ind. Som forældre skal vi fortælle vores unge mennesker om stoffer, hurtige biler, farlige situationer og alt det der, men vi skal også fortælle vores unge piger og drenge, at der måske ind i mellem vil være folk på deres arbejde, der vil prøve at lokke og presse dem. Og så skal de unge vide, at det er fuldstændig ok at rejse sig og gå. Man må også gerne smække meget hårdt med døren, siger Puk Elgård.