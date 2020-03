Pyrus: Hold kæft og gør hvad der bliver sagt

Skuespilleren Jan Linnebjerg er træt af golfbaner, som bryder anbefalingerne om at holde lukket

Det er sjældent, at julenissen Pyrus - alias skuespilleren Jan Linnebjerg - tager hårde ord i sin mund. Men når det kommer til coronavirussen, så lægger den 59-årige skuespiller ikke fingrene imellem.

- I denne her situation skal vi bare holde kæft og gøre, hvad Mette Frederiksen siger. Så må vi tage diskussionen bagefter.

Jan Linnebjerg har i flere år drevet golfbanen Linnebjerg Golf ApS i Ølstykke. For øjeblikket har han dog lukket banen helt ned for spillerne.

Det er dårlig stil

- Jeg lytter til vores statsminister og følger de anbefalinger, som Dansk Golfspil Union er kommet med. Derfor er der lukket. Det er selvfølgelig hårdt økonomisk, men jeg kan godt klare mig en tid endnu, siger Jan Linnebjerg.

Andre golfbaner rundt om i landet har dog - til Linnebjergs store fortrydelse - valgt at holde åbent på trods af anbefalingerne.

- Det er simpelthen dårlig stil, at de holder åbent. De burde i stedet bakke op om de anbefalinger, som vores egen organisation er kommet med. Skoler, daginstitutioner, fodboldklubber, ja alt lukker ned. Så er det helt urimeligt, at nogle enkelte golfbaner blæser på det hele. Klap hælene i og gør, hvad der bliver sagt, lyder det fra den kendte skuespiller.

Også dronningen har været ude at give danskerne en opsang. Se hendes historiske tale til nationen her. Video: DR

Mange vil ud nu

Jan Linnebjerg ærgrer sig naturligvis over, at golfspillerne ikke kan komme ud og dyrke deres hobby - ikke mindst i det gode vejr.

- Der er jo sindssygt mange, der gerne vil spille netop nu. Jeg håber da, at vi kommer i gang i løbet af en måneds tid. Men nu må vi se. Jeg har travlt med at passe græsset. Det duer jo ikke, at det kommer op i knæhøjde.

Jan Linnebjerg på sin afskedsturne som Pyrus i december sidste år. Foto: Christer Holte

Trækker søn hjem fra USA

Skuespilleren har i øvrigt valgt at trække familiens søn, 17-årige Magnus, hjem fra Texas, hvor han spiller amerikansk fodbold.

- Magnus tog til USA i maj sidste år. Han skulle først have været hjemme til maj. Men vi vil gerne have ham hjem nu. Vi aner ikke, hvordan situationen udvikler sig i USA. Vi risikerer, at han må blive derovre i lang tid, hvis han ikke kommer hjem nu.

Magnus vil naturligvis gerne blive i landet og gøre opholdet færdigt. Men vi er utrygge, og vi har ikke tillid til, at præsident Trump kan føre landet sikkert gennem krisen. Så nu har vi booket Magnus' flybillet om, så han kommer hjem nu, siger Jan Linnebjerg.

