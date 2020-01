Rachel: - Det er ikke slut med reality

Meget tyder heldigvis på, at vi får mere at se til 'Årgang 0'-stjernen i fremtiden

I 18 år har danskerne fulgt med i Rachel Ellebyes liv i 'Årgang 0'.

Her til aften på TV2 fik vi fortalt hele historien af Rachel selv, og her kom hun både ind på op- og nedture gennem sin barndom og teenageliv.

Selvom hun i programmet omtaler sig som et barn uden bekymringer og med en god, kærlig og eventyrlysten familie, fortalte hun også, at det var svært, da hun skulle skifte skole i en tidlig alder, og at hun har kæmpet med at være anderledes, hvilket ikke altid har været helt nemt.

- Det var faktisk meget okay også at tale om de svære stunder i mit liv og vise folk, at livet på tv ikke bare er rosenrødt, man kan ikke undgå, at der også er bump på vejen, fortæller Rachel om oplevelsen til Ekstra Bladet.

- Det var dog lidt vemodigt at lave programmet, for nu afslutter jeg et livsprojekt, fortsætter hun.

Hun fortæller dog også, at det heldigvis ikke er helt slut med at følge hendes liv.

- Jeg holder jo ikke op med at være Rachel fra 'Årgang 0', bare fordi programmet slutter. Jeg har jo også allerede været med i 'Til middag hos' i 2019, så det er ikke helt slut med reality for mit vedkommende. Jeg håber jo også stadig på, at jeg får lov at være med i 'Vild med dans' på et tidspunkt. TV2 skal bare ringe, lyder det fra hende.

- Jeg lider af tvangstanker

Ellebye-søskendeparret mødte sammen op til Reality Awards fredag i sidste uge. Foto: Jonas Olufson.

En ny begyndelse

Udover at vi forhåbentlig får lov at følge lidt med i Rachel og de andre 'Årgang 0'-stjerners liv fremover, får vi også til næste år en helt ny omgang 'Årgang 0' at se på skærmen. Denne gang i en 2020-udgave, hvor vi følger børn født ind i et nyt årti.

Allerede nu er optagelserne i gang, og Rachel og David har et par gode råd til de nye medvirkende.

- De skal ikke glemme at være sig selv. Det er det, programmet gerne vil vise. Desuden skal man også nyde det, fordi det hele går så stærkt, lyder det fra Rachel.

- De skal have det sjovt, det er virkelig vigtigt. Og de skal nyde det, for det er primært fedt at være med, fortsætter David, mens Rachel tilføjer:

- Man skal desuden være indstillet på, at man bliver et kendt ansigt, og at man kan komme ud for, at folk har en mening om en, inden de overhovedet har mødt en i virkeligheden.

Stephanie, Mathilde, Rachel, Emma og Marie fra 'Årgang 0' - sæson 1, der blev vist i 2001. Foto: Per Arnesen/TV2.

