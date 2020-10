Rachel efter brud: Ikke tid til kærlighed

Rachel Ellebye, som seerne lærte at kende og så vokse op, da hun medvirkede i TV2-dokumentarserien 'Årgang 0', kunne i starten af september fortælle, at hun var blevet single.

'Jeg vil gerne informere om, at Eirik og jeg ikke længere er kærester. Det var en svær beslutning og desværre gjorde både distancen og hele Corona-situationen det umuligt at vedvare vores forhold,' skrev hun på Instagram.

Over for Ekstra Bladet gjorde Rachel det klart, at det var Eirik, der tog beslutningen om at stoppe forholdet.

'Men det var for det bedste, da afstanden blev for meget,' skrev hun i en besked.

'Årgang 0'-stjerne jubler: 'Tredje gang lykkedes det'

Selvom hun nu er tilbage på singlemarkedet, bliver tiden ikke brugt på at lede efter kærligheden på ny. Det slog hun fast, da Ekstra Bladet lørdag aften mødte hende til Knæk Cancer, hvor hun sammen med sine forældre, Lars og Theresia, tog imod opkald og donationer.

- Jeg læser spansk sprog og kultur på Københavns Universitet og arbejder på Starbucks ved siden af. Det gjorde jeg også i Norge under mit sabbatår, og så var jeg så heldig, at der åbnede sig en jobmulighed, da jeg vendte tilbage til Danmark, sagde hun og fortsatte:

- Derudover nyder jeg bare den tid, jeg kan være sammen med mine venner, og når jeg endelig er så heldig at se mine dejlige forældre, så nyder jeg også det. Også David (hendes bror, red.). Ham må vi ikke glemme, grinede hun.

- Hvad med kærlighedslivet?

- Der er ikke noget der lige nu. Jeg fokuserer bare på mig selv og studiet. Jeg er gået fra et sabbatår - hvor man bare kunne stå op og gå på arbejde og så lige ned for at træne - til pludselig lige at have 40 sider, jeg skal læse til i morgen og den slags. Så det er dér, jeg bruger al min tid og energi lige nu, slog hun fast.

Rachel var glad for at have selskab af sine forældre, Lars og Theresia, som hun ikke har mulighed for at se til hverdag, da de bor forskellige steder i landet. Foto: Jonas Olufson

Kræft tæt på livet

Familien var glade for, at de havde fået muligheden for at være med lørdag aften.

- Vi er glade for at give vores bidrag til denne vigtige sag, lød det fra Lars, der også fortalte, at familien har haft kræft tæt inde på livet.

- Vi har begge forældre, der døde af cancer, og vi har en god ven i Norge, som lige har været igennem et forløb, der heldigvis gik godt for ham. Som apoteker i hverdagen har jeg jo også patienter med cancer, og jeg følger deres kamp mod det.

'Årgang 0'-stjerne jubler: - Det bliver dejligt

Også Theresia er som præst ofte i kontakt med personer, der har mistet deres nærmeste til kræft. Hun er også glad for, at der er fokus på kampen mod kræft, selvom vi i øjeblikket er i en tid, hvor coronavirussen fylder rigtig meget.

Der blev ved showet indsamlet 139.102.807 kroner til kampen mod kræft.