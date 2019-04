Radiovært Benedicte Balling er død: 43 år

Radiovært og tidligere tv-journalist Benedicte Balling er død mandag 8. april.

Det oplyser hendes arbejdsgiver Nova i en pressemeddelelse.

'Vi har desværre mistet en højt elsket og vellidt kollega og medarbejder da Benedicte Balling er gået bort i en alder af bare 43 år. Benedicte fik i 2017 konstateret brystkræft og har siden kæmpet en tapper kamp for at overleve indtil hun sov ind mandag aften.'

Benedicte Balling startede sin karriere på 'Go' Morgen Danmark' i 1996 og har været reporter på 'Vild med dans'. Herefter var der også bud efter hende som deltager, og hun har medvirket i programmerne 'Zulu Djævleræs' og 'Varm på is'.

I 2010 skiftede hun spor og blev morgenvært på The Voice og siden vært på Nova.

'Vi har haft fornøjelsen af Benedictes altid gode og smittende humør samt indlysende radiotalent siden hun i 2010 startede som morgenvært på The Voice. I de sidste år har hun været studievært på Nova hvor mange tusinde mennesker hver dag har nydt hendes selskab', lyder det i pressemeddelelsen.

Benedicte Balling blev for alvor kendt i 'Go' Morgen Danmark'. Foto: Mogens Flindt

Fik brystkræft i 2017

Balling stod frem med sin kamp mod brystkræft i sommeren 2017.

I begyndelsen af november samme fik hun sin sidste omgang kemo og så frisk og glad ud, da Ekstra Bladet mødte hende til en filmpremiere.

- Man ved jo aldrig med kræft, men lige nu ser det rigtig fornuftigt ud. Jeg har faktisk taget så godt imod kemoen, at lægerne har forkortet behandlingen med tre omgange kemo, fordi det næsten er væk, forklarede hun.

Her forklarede hun også, at hun efter kemobehandlingen skulle opereres og derefter have stråler.

Benedicte Balling var sygemeldt fra sit arbejde i en periode, men nåede at komme tilbage på radioen. I oktober stod hun på scenen i forbindelse med radioens fødselsdag.

Hun efterlader sig manden Philip Krag-Juel-Vind-Frijs og parrets fireårige datter, Josephine.

