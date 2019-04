Radiovært bliver ny TV2-vært

Fra juni er det slut med at høre Anna Ingrischs stemme, når du tænder for Radio24syv.

Den 30-årige radiovært har nemlig fået nyt job hos TV2. Her skal hun være studievært på TV2 News.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Anna Ingrisch bekræfter jobskiftet over for Ekstra Bladet.

- Jeg glæder mig meget til at prøve noget nyt. News er jo et supergodt sted, men det bliver selvfølgelig meget sørgmodigt at sige farvel til radioen. Det må jeg sige, lyder det fra Anna Ingrisch til Ekstra Bladet.

Den 30-årige vært kan dog ikke røbe meget mere præcist om, hvornår og hvordan man vil kunne se hende på skærmen.

- Det er ikke sådan, at der er et fastlagt vagtskema endnu, fortæller hun.

Usikker fremtid for Radio24syv

Ingrisch, der inden Radio24syv var vært på P3, står lige nu for morgenfladen hver anden uge sammen med journalist Asger Juhl.

Om jobskiftet har noget at gøre med Radio24syvs usikre fremtid, vil hun dog ikke kommentere.

- Det kan jeg slet ikke sige noget om, siger hun.

På TV2 udtrykker man stor glæde ved den nye vært.

- Vi glæder os til at tage imod Anna, som bliver en stærk ny vært på TV2 News. Hun er glubende samfundsinteresseret med en profil, der nærmest er som skræddersyet til News, siger Ulla Pors, chefredaktør for TV2 News, i pressemeddelelsen.

Tidligere har Ingrisch arbejdet i Danmarks Radio - både på 'Deadline' og på P1 og P3.

Anna Ingrisch er født i Nuuk i Grønland, men er vokset op i Aalborg og Esbjerg.

Nu bor hun i København med sin mand, den 47-årige Martin Krasnik, der er chefredaktør på Weekendavisen. Parret har tvillinger. Krasnik har derudover to børn fra et tidligere forhold.

