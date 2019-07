Radiovært i voldsom ulykke: - Der var blod over alt

I øjeblikket nyder radioværten Ditte Okman livet på den italienske ø Sicilien sammen med sin familie, men tirsdag tog den ellers så afslappede ferie en noget uheldig drejning.

Her væltede hun nemlig på cyklen og slog sit hoved, sin tå og sin skulder voldsomt.

Det fortæller den 44-årige vært på sin Instagram-profil, hvor hun har delt et længere opslag om episoden sammen med et billede, der viser, at hun også har fået en stor flænge ved øjenbrynet, som hun har dækket til med et plaster.

Til Ekstra Bladet fortæller Ditte Okman, at styrtet skete, da hun var på vej ned ad en bakke i høj fart.

- Det var skrækkeligt. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst er faldet på cykel. Men sagen er den, at vi har lejet cykler, imens vi er på ferie her på Sicilien, så vi kan cykle langs kysten. Vi skal så ned for at paddle surfe, og jeg skal så køre ned ad en bakke for at komme derned. Jeg får vanvittig høj fart på, og så skal jeg skifte fra fortov til vej, siger hun og fortsætter:

- Det er her, det går galt. For så skrider jeg, og jeg falder og slår hovedet direkte ned i asfalten, og jeg havde desværre ikke cykelhjelm på. For det plejer jeg aldrig at have, siger hun og understreger, at hun måske burde overveje det i fremtiden.

Foto: Jakob Jørgensen

Meget blod

Ifølge Ditte Okman troede hun til at starte med, at hun var kommet alvorligt til skade, fordi hun blødte kraftigt fra hovedet.

- Jeg var meget forskrækket, for det blødte virkelig meget. Der var blod over alt. Da jeg rejste mig op, væltede det bare ud med blod. Ned ad mit ansigt fra den flænge, jeg har fået ved mit øjenbryn, og ud på jorden. Jeg blødte også fra min hånd, hvor der var kommet meget sten og grus ind i, og min fod blødte, siger Radio24syv-værten.

Der var flere på den campingplads, hvor Ditte Okman bor med sin familie, der bemærkede, at hun kom galt af sted, og der var derfor flere, der skyndte sig over for at komme hende til undsætning, mens hun lå forslået på vejen.

- Der kom alle mulige gamle mennesker løbende ud, der råbte alt muligt på sydlandsk. De var jo forskrækkede, fordi det så vildt ud. De forsøgte at hjælpe mig, så godt de kunne, og der kom hurtigt en læge med alt muligt udstyr. Jeg blev så taget med ind på selve campingpladsen, hvor jeg blev tilset nærmere af en anden læge med det samme. Her blev både min fod og mit ansigt lappet med sådan nogle sommerfugleklemmer. Så jeg slap for at komme på hospitalet, siger Ditte Okman, der ligeledes fortæller, at hun heldigvis slap fra styrtet uden en hjernerystelse, som hun ellers havde frygtet.

Selvom Ditte Okman er sluppet fra episoden uden alvorlige skader, kommer styrtet alligevel til at påvirke radioværtens ferie.

- Jeg må ikke gå i poolen og heller ikke i havet. Så det må børnene klare alene. Jeg må sidde i skyggen og løse kryds og tværs og tage den med ro. Det her er jo sket på dag to, og vi skal være her i 14 dage, så det er godt nok meget uheldigt, siger hun med et grin.

- Og så håber jeg, at jeg måske kan komme lidt i vandet sidst på ugen. Jeg har også stadig lidt ondt i den ene side af hovedet og skrammer hist og her. Men derudover er jeg okay, understreger hun.