Radiovært jubler over fyringer: - Sikke dog en flok latterlige tabere

Radioværten Peter 'Snebolden' Falktoft går sjældent af vejen for en Twitter-fejde. Faktisk starter han dem som oftest selv.

Gennem tiden er der mange både kendte og ukendte danskere, der har fået hans kærlighed at føle på 140 tegn, og nu er han så i gang igen.

Denne gang er det de mange fyringstruede ansatte på Berlingske Media, der står for skud. Mediehuset meddelte onsdag, at man vil nedlægge 93 stillinger svarende til hver tiende. I den forbindelse lukker gratisavisen Metroxpress' hjemmeside mx.dk, mens selve avisen skifter navn til BT Metro.

Den nyhed glædede i den grad Falktoft, der jublede over lukningen til sine mere end 250.000 følgere.

Radioværten har i flere år haft et horn i siden på avisen - tilsyneladende fordi den i 2014 skrev en artikel om radioprogrammet Monte Carlos brug af en kongekrone i dets logo.

Falktoft og hans makker Esben Bjerre var dengang værter på P3-programmet, men er siden gået solo med podcasten 'Her går det godt', der indtil for nyligt var sponsoreret af Irma.

Da en Twitter-bruger påpeger, at der er 93 ansatte, der mister deres job i forbindelse med fyringsrunden, har Falktoft følgende kommentar.

- 93 mennesker, Jakob. Der mister sit job, fordi produktet var elendigt. Græd mig en flod. Den journalistiske selvopfattelse er som altid stukket af til en galakse hinsides denne...

Hvis jeg nogensinde bliver fyret, afskediget eller lign. så må jeg med rette forvente at ‘kollegaerne’ på BT, MX(nååh, nej) osv. udviser omfattende og rettidig empati for min situation. Som de jo har for vane altid at gøre.... Ironien er stadiet over perfekt pt pic.twitter.com/WrtzgnAAwh — Peter Falktoft (@peterfalktoft) February 28, 2018

Ledelsen på Berlingske Media har meldt ud, at de 93 stillinger, der skal nedlægges, påvirker 29 redaktionelt ansatte heraf 14 på BTMX og 15 på Berlingske, 20 i HK-stillinger og 12 leder- og specialstillinger.

Danser på graven

I sin og Esben Bjerres podcast 'Her går det godt', der blev indspillet onsdag og udgivet torsdag morgen, går Falktoft endnu mere i detaljer med sit mishag med avisen og dens medarbejdere.

- Jeg tager lige mine spidseste sko på, så er jeg klar til at danse på graven, lyder det fra Falktoft efter først at have vendt sit indkøb af et par handsker til 400 dollars og glæden ved dyrt bagværk.

- Jeg er med på, at jeg har nul empati. Nul empati. Det er ikke en trist dag for mig. Der går fem minutter, og så er alle dem, der er fyret ansat på Ekstra Bladet. Bakterier forlader aldrig rigtig systemet, tilføjer han.

- Der er intet, der retfærdiggør så lavt et journalistisk produkt. Intet! Jeg danser på graven og sender en buket rådne roser til de skvadderhoveder derinde, lyder det endvidere fra radioværten, der også fandt tid til at fælde dom over de ansatte:

- Sikke dog en flok latterlige tabere.

Både Berlingske og BTMXs medarbejdere nedlagde arbejdet onsdag, hvorfor aviserne ikke er udkommet torsdag. Berlingskes medarbejdere har genoptaget jobbet i dag, mens BTMX fortsætter arbejdsnedlæggelsen.

Esben Bjerre og Peter Falktoft lavede programmet 'Monte Carlo' sammen på P3. Siden gik de solo. Foto: Daniel Hjorth

BT-chef aftalte samarbejde med Falktoft

Kort efter fyringerne var meldt ud, 'likede' BTMXs nytiltrådte ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby, et tweet fra Falktoft, der hyldede ham for at lukke Metroxpress og tilføjede derefter, at han 'altid vil lytte til' den tidligere DR-ansatte. De to aftalte desuden at mødes i Trump Tower i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg om to år.

Næppe - men vil altid elske dig for at lukke MX som first order of business — Peter Falktoft (@peterfalktoft) February 28, 2018

En udveksling, der i den grad er faldet Dyrbys ansatte for brystet.

'Derudover er medarbejderne dybt chokerede og stærkt uforstående over for, hvordan ledelsen reagerede onsdag, hvor man i offentligheden valgte ikke at udvise den mindste sympati for medarbejdernes situation ved blandt andet at ytre sig højst upassende på sociale medier samt mundtligt over for medarbejderne', lyder det i en udtalelsen fra BTMXs medarbejderforening.

Michael Dyrby er blevet upopulær for at 'tweete' med Peter Falktoft kort efter fyringerne af hans medarbejdere blev offentliggjort. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Scanpix

- Det var en Twitter-udveksling mellem Peter og jeg, som der har været så mange gange før, lyder det fra Michael Dyrby, da Ekstra Bladet fanger ham på telefonen.

Hvordan kan det være, at du liker hans opslag?

- Jamen, det var bare en afslutning på en almindelig udveksling, som vi har haft så tit, forklarer han.

Har du hørt hans seneste podcast? Her kalder han dine medarbejdere for 'bakterier' og 'latterlige tabere' og siger, at han 'vil danse på graven'. Vil du stadig arbejde sammen med ham fremover?

- Jeg har ikke hørt den, så nu vil jeg høre den først. Det synes jeg ikke, man skal udtale sig om sådan dér. Så lad mig høre den først, så må vi se...

Jeg kan se, at dine medarbejdere er dybt chokerede over, hvordan ledelsen har ageret på sociale medier efter meldingen om fyringerne...

- Prøv at høre - jeg er kommet med de kommentarer, jeg har til, hvad jeg har gjort i forhold til Peter Falktoft. Og det er ikke udtryk for, at jeg er enig i det, Peter Falktoft siger og skriver. Men jeg har kendt Peter Falktoft i mange år, og vores udvekslinger er ofte afsluttet med et like, så mere er der ikke i det. Men det kan da være, Ekstra Bladet kan få noget sjov ud af det, afslutter han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Falktoft gennem hans manager, men hun er ikke vendt tilbage med svar.