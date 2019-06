Radiovært og designer-kæreste skal være forældre igen

Tue Blædel skal være far for anden gang

Tue Blædel, der lige nu er aktuel som radiovært på P1, skal være far for anden gang.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Vi glæder os meget, siger han med et smil.

Tue Blædel har i forvejen en søn på fire år med kæresten, designer Lærke Andersen. De to kender endnu ikke kønnet på den lille ny, som efter planen melder sin ankomst i november.

På Instagram har parret også delt den glædelige nyhed og viser stolt et scanningsbillede frem af deres kommende barn.

Det var ikke den eneste baby, der blev afsløret torsdag aften, da Ekstra Bladet mødte det glade par. Her viste Lærke Andersen nemlig sit designsamarbejde med det danske skofirma Arkk frem.

Smilene var store, da Ekstra Bladet mødte Tue Blædel og kæresten Lærke Andersen i forbindelse med hendes designsamarbejde med det danske skofirma Arkk. Foto: Ekstra Bladet

Fyret fra DR

Radioværten Tue Blædel var en af dem, der røg, da DR var igennem en stor sparerunde i oktober.

Blædel var i mange år fast vært på P3 sammen med makkeren Tony Scott i programmet 'Tue og Tony', men begge blev såkaldt 'sindet'.

Men under et halvt år senere er den 39-årige vært tilbage på DR - nærmere bestemt på P1, hvor han nu er vært på 'Verdenspressen på P1'.

Tue Blædel har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at der ikke var sure miner, da han igen fik et tilbud fra sin gamle arbejdsplads.

'Det var meget udramatisk. Jeg blev ringet op af en chef på P1, som spurgte om jeg var interesseret i at være vært på programmet. Og så mødtes vi og tog en snak', skrev han i en sms.

'Jeg sagde ja med det samme. Programmet er dedikeret til internationale nyheder, og det er jo et fantastisk stofområde. Som en tidligere vært plejede at sige i sin indledning til programmet: Det er en hel time hver søndag, hvor vi kigger ud over vildsvinehegnet og taler om, hvad der foregår i verden omkring os', tilføjede han.

