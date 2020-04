Radiovært siger op: Har fået attraktivt tilbud

Christina Sander har besluttet, at det skal være slut med at lave radio. Nu skal hun være tv-vært

De seneste syv år har Christina Sander været stemmen i din radio, hvis du er tunet ind på stationen Nova.

Men med udgangen af april er det slut. Det har hun i dag offentliggjort på sin blog.

Det er Christina Sander selv, der har valgt, at det skal være slut med at lave radio. Hun har fået et andet attraktivt tilbud, som hun ikke kan sige nej til. Derfor har hun sagt op.

Se også: Ærlig radiovært: Ikke en dans på roser

Den journalistuddannede radiovært havde oprindeligt forestillet sig, at hun skulle leve af at lave tv, inden hun havnede i et radiostudie i 2013. Og det er netop den drøm, hun nu vil forfølge.

'De sidste par år har tv-værtsdrømmen sneget sig tilbage, og jeg er pludselig meget bevidst om, at jeg bliver ældre og grå’ere og trættere at se på (joo jeg gør mor), men jeg har også fundet min egen kerne lidt mere. Og nu er jeg så blevet tilbudt et job, som jeg ikke kan (eller nogensinde kunne drømme om at) sige nej til', skriver hun på sin blog.

Til Ekstra Bladet fortæller Christina Sander, at det bliver vemodigt at skulle sige farvel til Nova efter mange gode år.

- Det var ret tilfældigt, at jeg havnede der. Jeg har været vild med det, men med mit nye job føler jeg, at jeg tager lidt mere styring på mit liv og mit job, siger værten og fortsætter.

- Tv-jobbet dumpede også ned fra himmelen, men timingen er helt perfekt i det, siger Sander, der blev mor i 2018.

Se også: Populær radiovært er blevet mor: En bulldozer er kørt gennem mit underliv

Christina Sander kan endnu ikke kan fortælle, hvad hun skal lave, når hun fra 1. maj starter sit nye tv-job.

- Hvis ikke det havde været for corona, var det nok meldt ud nu, men mon ikke jeg kan sige det i løbet af et par uger.

- Mange tv-produktioner er ramt af corona og ligger stille. Kan du overhovedet komme rigtigt i gang med dit nye job?

- Det må tiden vise. Jeg håber det meget, og under alle omstændigheder skifter jeg 1. maj, siger hun.