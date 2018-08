Radiovært skal servere for Frede og Mary

Torsdag aften skulle den royale familie til festmiddag Nordens Hus i Torshavn, da radio- og tv-vært Anders Lund Madsen pludselig dukkede op for at beskue det store ståhej og de kongelige. Det skriver BT.

- Jeg er på vej til Fugloy, der skal jeg ud og besøge min ven Simon, der bor der. Jeg har lavet noget fjernsyn derude for et stykke tid siden, og så har jeg lovet at hjælpe med serveringen, lød Anders Lund Madsens forklaring på, hvorfor han var på Færøerne til B.T.

Anders Lund Madsen har lovet at give en hjælpende hånd fredag, når kronprinsen og hans familie besøger Fugloy. Foto: Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix

Det er ikke et hvilket som helst middagsselskab, som Anders Lund Madsen skal servere til. For fredag ved frokosttid besøger kronprins Frederik og hans store familie nemlig den lille ø Fugloy, som en del af deres officielle program på Færøerne.

- Det er en lille ø og alle hænder er nødvendige, og jeg tror, det er en stor ting, at kronprinsen kommer, og så vil man gerne hjælpe til. Nu har jeg boet der, og så har jeg lovet at hjælpe lidt til, siger Anders Lund Madsen til BT.

Fugloy er en den mindste ø på Færøerne med et befolkningstal på omkring 40 mennesker. I 2017 lavede Anders Lund Madsen et tv-program ude fra Fugloy, hvor han blev gode venner med lokalbefolkningen.

