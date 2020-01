Ramt af alvorlig kræftsygdom: Nu har hun fået fantastisk besked

Tilbage i februar sidste år blev den kendte personlige træner og forfatter Anne Bechs liv vendt fuldstændig på hovedet.

Efter i et par dage at have døjet med svimmelhed, hovedpine, susen for ørerne og opkast, kollapsede hun pludselig i sit hjem i Dragør. Hun kunne hverken se, høre eller stå på sine ben, og fra den forreste del af hendes ansigt kom en uudholdelig smerte.

Efter en række undersøgelser kom dommen fra lægerne. Anne Bech var blevet ramt af kræft i den ene binyre. En alvorlig kræftsygdom, som allerede havde spredt sig som metastaser i store dele af hendes krop.

Siden da har hverdagen stået på kemo, sengeliggende perioder, kvalme, hovedpine og manglende appetit.

Kemobehandlingen er siden blevet skiftet ud med hormonbehandling, og netop den behandling har Anne Bech ventet på at få svar om virkningen af.

'Badehotellet'-stjerne sagde fra: - Jeg skulle ikke have savet lårbenet over

Og selvom lægerne flere gange har fortalt Anne Bech, at hun nok skal leve med kræften resten af sit liv, begynder hormonbehandlingen lykkeligvis nu at vise gode resultater.

Det fortæller Anne Bech i et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov at bringe.

'Jeg fik gode nyheder. Endelig. Hormonbehandling virker. Ikke mere kemo (lige nu), ingen svingende blodprocent. Jeg har det, som om døden har stået i mit værelse, og lige nu kan jeg sende den ud ad døren', skriver hun til et billede, hvor hun står sammen med sine to børn, og fortsætter:



'Jeg er glad, og lister forsigtigt over tynd is med børnene i hånden'.

Under opslaget vælter det ind med lykønskninger fra nær og fjern oven på den gode nyhed. Også fra en række af Anne Bechs kendte venner og kolleger.

'Ej, hvor er det de dejligste nyheder', skriver sangerinden Saszeline.

'Hvor er det dejligt', skriver tv-vært Louise Wolff, mens flere andre sender hjerter og kærlighed i Anne Bechs retning.

Kræft i binyrerne Binyrerne er to små kirtler, som sidder oven på nyrerne. De producerer flere nødvendige hormoner, der blandt andet kontrollerer pulsen, blodtrykket og andre vigtige funktioner i kroppen. Binyrerne består af en indre marv og en ydre bark. Binyremarven producerer hormonerne adrenalin og noradrenalin, mens binyrebarken producerer hormonerne kortisol, aldosteron og androgener. Man kan både få kræft i binyremarven og binyrebarken, men begge former er yderst sjældne. Vis mere Luk

Blå bog: Anne Bech Født i 1978. Bosat i Dragør med sin kæreste og sine to børn på henholdsvis 11 og to år. Har de seneste 20 år arbejdet som personlig træning, aerobic-instruktør og fitness-instruktør. Er blandt andet forfatter til bøgerne 'Fit på 100 dage' og 'Tab dig hvor du vil' og har trænet flere kendte danskere - blandt andre Mascha Vang og Thomas Skov. Fungerer som træningsekspert i flere magasiner og tv-programmer og har afholdt en lang række foredrag om kost og motion. Vis mere Luk

Herunder kan du genlæse Ekstra Bladets store interview med Anne Bech om hendes kræftsygdom.