Ramt af corona-nedlukning: - Sådan noget pis

Syv nordjyske kommunerne er særligt hårdt ramt af en ny variation af corona, som stammer fra mink, og det tog regeringen torsdag aften konsekvensen af og indførte et række restriktioner.

Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Vesthimmerland, Thisted, Læsø og Jammerbugt blev ramt af de nye restriktioner, der blandt andet betyder, at der bliver lukket ned for kollektiv trafik og restauranter, mens det bliver forbudt at forsamles mere end ti personer til alle arrangementer.

Sussi og Leo bliver ramt af de nye restriktioner for syv nordjyske kommuner. Foto: Janus Nielsen

Seje Sussi: Sådan holder jeg mig så godt

Da Mette Frederiksen torsdag aften stillede sig frem og fortalte om de nye tiltag, lyttede Sussi og Leo Nielsen ekstra godt med. Den nordjyske popduo bor nemlig til daglig i Jammerbugt Kommune og bliver derfor ramt.

- Vi havde faktisk et job i morgen, som vi må aflyse, så vi tænkte bare: 'øv!'. Vi skulle også have været en tur til Sjælland med et maleri, jeg har solgt, men det kunne vi heller ikke, siger Sussi, da Ekstra Bladet fanger hende på telefonen.

- Vi må jo ikke køre ud. Vi har godt nok spekuleret meget på, om vi kunne finde en meget vigtig grund til, at vi skulle ud for at spille ... men vi kunne ikke rigtig finde på noget. Vi ville se, om vi kunne finde noget livsnødvendigt. Ej, griner Sussi.

Smertehelvede: - Det er ikke overstået endnu

Selvom hun holder humøret højt, lægger hun ikke skjul på, at aflysningen ærgrer hende i en tid, hvor ægteparret ikke har haft mulighed for at optræde ret meget - ligesom resten af branchen.

- Det er simpelthen øv. Sådan noget pis. Vi vil jo gerne spille musik, for det er jo det, vi lever for, siger Sussi og understreger, at de selvfølgelig har tænkt sig at følge retningslinjerne.

- Vi vil da nødig være med til at sprede det mere, end det er i forvejen. Men vi er så trætte af det. Nu må det gerne stoppe.

Sussi og Leo skulle også have spillet i en af de andre berørte kommuner senere i november, men den koncert bliver med stor sandsynlighed også aflyst.

Så dyr har coronakrisen været

'Det er så synd'

Sussi og Leo har - så vidt de ved - ikke været smittet med virussen. De har i hvert fald ikke været syge, men det er heller ikke noget, de er nervøse for i dagligdagen.

- Så længe man bare opfører sig fornuftigt, så går det nok. Om man kan undgå det, vil tiden jo vise. Men vi opsøger det jo ikke ligefrem, siger hun.

Fans af duoen skal ikke frygte for, at Sussi og Leo må bukke under for krisen.

Parret klarer sig igennem, og Sussi lover, at de også er klar til at rejse rundt i landet og give folk noget at danse til, når coronavirussen er væk.

- Det er anderledes med minkavlerne. Jeg synes godt nok, det er synd for dem. Jeg går godt nok ikke selv i pels, men det er jo virkelig hårdt for deres forretning, siger hun om beslutningen om at aflive alle danske mink.

- Jeg kan lige forestille mig, hvordan det ville være, hvis der kom en og sagde, at vi ikke måtte spille musik mere, fordi det er farligt. Jeg synes, det er så synd. Det må være ganske forfærdeligt.