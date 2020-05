Ramt af kæmpe sorg

Tv-værten Michèle Bellaiches kæreste, Mads Sebbelov, går igennem en umenneskelig svær tid.

21. april mistede Mads Sebbelov sin datter, Josephine. Hun blev bare 15 år.

Josephine blev ramt af akut hjertesvigt og kæmpede i præcis en måned bravt for sit liv. Den knuste far har valgt at fortælle sin datters historie til Hjerteforeningen, for hendes død må ikke være forgæves.

Josephine Maria Sebbelov blev kun 15 år. Privatfoto

Mads Sebbelovs store ønske er at sætte fokus på organdonation, for hvis Josephine havde fået et nyt hjerte i tide, havde hendes liv måske været reddet.

Det er også derfor, Mads Sebbelov har sagt ja til at fortælle Ekstra Bladet om tabet af sin datter, der 21. marts blev ramt af pludseligt hjertesvigt i sit hjem - selvsamme aften, hvor Michèle Bellaiche skulle have stået i spidsen for Hjertegalla på TV2, hvis ikke coronaen havde flyttet showet.

- Jeg ønsker ikke, at det her skal være en historie om en sørgende mand, der har mistet, og som tilfældigvis har en kæreste, der er tv-kendis. Det her skal være en nyttig historie for andre. Folk skal huske at sætte det flueben og sige ja til organdonation, for den smerte, som min familie og jeg har oplevet de seneste måneder, ønsker jeg ikke for andre, siger Mads Sebbelov.

Akut operation

Hans meget sportsaktive datter havde døjet med halsbetændelse og træthed i nogle måneder, men ud af det blå blev hun pludselig rigtig skidt og fik store smerter ved hjertet. Da hun blev dårlig, fik familien hurtigt ringet efter hjælp.

- De arbejdede på mit datter på hendes værelse i 45 minutter. Derefter blev hun kørt til Rigshospitalets traumecenter og akut operation, fortæller Mads Sebbelov.

Josephine med sin far og sin storebror kort før sin alt for tidlige død. Privatfoto

Under operationen opdagede lægerne bylder på Josephines hovedpulsåre, som formentlig havde forbindelse til den vedvarende halsbetændelse. Bylderne havde lukket af for blodet og overbelastet hendes hjerte voldsomt.

Desværre havde Josephines hjerne taget skade under hjertesvigtet, men der var håb og gode chancer for hendes fremtid.

- Hun kunne tale og genkende os, og hun blev indstillet til at skulle have nyt hjerte, fortæller han.

Josephine fik desværre tilbagefald, og de kommende uger var en voldsom rutsjebanetur for familien med op- og især nedture i Josephines tilstand. Hun måtte reopereres og blev holdt i live af en hjerte-og lungemaskine.

Josephine var meget sporty og havde en stor passion for cheerleading. Privatfoto

En blodprop i benet forværrede situationen yderligere, og Josephine var ikke længere kontaktbar. Hun havde en blødning i hjernen og spastiske lammelser. Da det stod klart, at der ikke var mere at gøre for den 15-årige pige, traf familien deres livs sværeste beslutning i samråd med lægerne.

- Vi ønskede ikke, at hun skulle leve et uværdigt og ubarmhjertigt liv. Derfor besluttede vi, at hun ikke skulle mere.

21. april klokken 12 sluttede Josephines alt for korte liv, mens hun var omgivet af sine nærmeste.

Taknemmelig

- Men jeg er dybt taknemmelig for hver og en, der har kæmpet for hende. De har gjort alt for hende og for os, og det lindrer min smerte, siger han og fortsætter:

- Jeg er også dybt taknemmelig for, at jeg fik mulighed for at rose Josephine for hendes kamp. For hun kæmpede virkelig. Lige fra hun fik ringet efter hjælp den dag i marts og til det sidste, siger han.



Mads Sebbelov sender også en stor ros til lægerne, der trods corona og alle de udfordringer, virussen giver, knoklede for hans datter.

- Covid-19 gjorde alting mere svært, men hendes bror, hendes mor og jeg fik mulighed for at besøge hende i det omfang, Josephine kunne holde til det.

På gensyn, min skat

Coronaen satte også en markant begrænsning for bisættelse af Josephine. Kun 24 var der plads til i kirken i Hellerup.

- Der var for meget kærlighed i hendes liv til, at hun skulle sendes afsted med så få mennesker ved sin side. Derfor planlagde jeg en mindehøjtidelighed 26. april. Der kom 200 mennesker i Fælledparken søndag morgen klokken 6. Jeg havde arrangeret det sådan, at folk kunne stå med stor afstand. Det var meget smukt, siger Mads Sebbelov, der under hele sin datters kamp for livet har holdt sine nærmeste opdateret om situationen på Facebook.

1. maj blev Josephine begravet. Her skrev hendes far blandet andet følgende på Facebook:

'Tak til dig min skat fordi jeg var så heldig at være din farmand knap 16 år en sand fornøjelse. Minderne får mig til at græde, så tårerne triller ubetinget kærlighed fortæller de mig hver og en af de tårer, der triller ned af mine kinder. Jeg har aldrig tvivlet på din kærlighed og jeg er heller ikke i tvivl om, du følte dig ubetinget elsket af din farmand.'

'På gensyn min skat. Jeg elsker dig stadig altid.'

Michèle Bellaiche har ikke ønsket at kommentere dødsfaldet.