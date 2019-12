Ramt af kronisk sygdom

Skuespillerinden Anne Sofie Espersen blev for kort tid siden diagnosticeret med multipel sklerose, der er en kronisk, inflammatorisk sygdom i nervesystemet.

Det skete, efter hun i en længere periode havde døjet med følelsesforstyrrelser.

Det skriver den 46-årige skuespillerinde på sin blog.

Her fortæller Anne Sofie Espersen, der er søster til den tidligere minister Lene Espersen, også, at hun har brugt en del tid på at tage sig mod til at dele historien om sin sygdom med offentligheden.

Forinden har hun kun delt nyheden om sygdommen med sin familie og nærmeste venner.

'Mit liv crashede i april måned, da jeg efter voldsomme følelsesforstyrrelser blev diagnostiseret med en sygdom, jeg stort set intet kendte til. Jeg sad med en kalender, der var fuldstændig tilplastret, havde netop afsluttet et længere engagement på et teater og var allerede i gang med mit næste job. Pludselig stoppede mit liv på et sekund. Eller sådan føltes det, for da lægen kom ind til stuegang og sørgede for, at jeg diskret blev kørt på enestue, før hun kunne tale med mig, var det, fordi hun skulle overbringe alt andet end good news', skriver hun ærligt i indlægget og fortsætter:

'En hård dom at få, men også en lettelse for mig, fordi jeg længe havde haft en fornemmelse af, at noget ikke helt var, som det skulle være'.

Anne Sofie Espersen er blandt andet kendt fra serien 'Norskov' på TV2. Foto: Jakob Jørgensen

Kæmper med uvished

I blogindlægget fortæller Anne Sofie Espersen, at hun den seneste tid har været i et større udredningsforløb, og at hun i en periode har haft det så skidt, at hun har haft svært ved at gå, men at hun i dag kan leve et nogenlunde normalt liv, efter hun er kommet i behandling med medicin og er kommet i udredning på Rigshospitalet.

Derfor har hun også kunnet fortsætte sin turné med 'City Singler' efter planen.

Dog kæmper Anne Sofie Espersen stadig med uvisheden omkring fremtiden.

'Der er så mange ukendte faktorer med MS, hvoraf den værste nok er uvisheden. Heldigvis er vi i dag så langt med forskningen, at lægerne bedyrer, at der kun er grund til at forestille sig positive scenarier for fremtiden. Så det er altså den jeg har tænkt mig at gå med … resten tager jeg, som det kommer'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anne Sofie Espersen, der oplyser, at hun lige nu ikke har yderligere kommentarer til blogindlægget, men at hun efter omstændighederne har det godt.

