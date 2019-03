Ramt af millionunderskud: Hæver to millioner i udbytte

2018 var et dårligt år for aktiespekulanter.

Også for Asger Aamund, der mistede 8,4 millioner kroner før skat på sine investeringer.

Underskuddet fremgår af hans selvbetitlede aktieselskab, A.J. Aamund, der for nylig har offentliggjort regnskab.

Kedelige kursfald

Den 79-årige erhvervsmand fortæller, at underskuddet skyldes et kursfald på aktier i biotek-virksomheden Bavarian Nordic.

- Mit selskab er tungt engageret i Bavarian Nordic, og det betyder, at når det går godt for Bavarian Nordic, går det godt for mit selskab.

- Og når det går dårligt for Bavarian Nordic, går det dårligt for mit selskab, selvom vi også har investeret i mange andre ting, siger Asger Aamund.

Ved udgangen af 2018 havde han værdipapirer og kapitalandele for 39 millioner kroner - væsentligt mindre end året før.

Egenkapitalen i Asger Aamunds investeringsselskab er nu på 45 millioner kroner.

Stor overraskelse

Asger Aamund stiftede Bavarian Nordic 1992 og var bestyrelsesformand i selskabet frem til 2014, hvor hollænderen Gerardus Wilhelmus Maria van Odijk tog over.

Han fortæller, at kursfaldet skyldes afbrydelsen af et afgørende studie med Bavarian Nordics længe ventede middel Prostvac mod prostatakræft.

- Det var en kæmpe overraskelse. Vi har masser videnskabelige beviser på, at det standser kræftudvikling hos mænd, der har prostatacancer.

- Problemet her er, at når du skal prøve midlet af på store patientpopulationer, og du kun får adgang til patienter, der reelt er døende, er det svært at få en signifikant overlevelsesrate, siger Asger Aamund.

Ufine metoder

Erhvervsmanden mener også, at den omstridte metode inden for aktieverden kaldet ’shorting’ har gjort det svært for Bavarian Nordic at genvinde noget af den tabte værdi.

- Bavarian Nordic er blevet den måske mest anvendte spekulationsaktie på det danske aktiemarked, fordi dem, der hedder ’shortsellers’, har kastet sig over den.

- Det er en kendsgerning, og der er mange, der har sagt, at man skal forbyde ’shortselling’, og nogle lande har forbudt det, siger Asger Aamund.

Bestyrelsen beslutter

Trods underskuddet har Asger Aamund udloddet et udbytte på 2.750.000 kroner.

Det er en nedjustering sammenlignet med året forinden, hvor han udloddede 6 millioner kroner.

- Det er, hvad bestyrelsen synes er passende. Der er ikke nogen særlig baggrund for det, siger Asger Aamund.

Bestyrelsen består af Asger Aamunds bror, Bjarke Weibel Aamund, og advokaten Hans Christophersen.

Underskud har ingen betydning

Asger Aamund kalder beskatning af urealiserede aktiegevinster for ualmindelig destruktiv for udviklingen i samfundet. Foto: Olivia Loftlund

De røde nuller, der de sidste tre år sammenlagt tæller 16 millioner kroner, i Asger Aamunds selskab får hverken følelsesmæssig eller økonomisk betydning for hans hverdag.

- Nej, for det er kun urealiserede kursgevinster. Det er bare nogle papirværdier, der går op og ned.

- Jeg skal ikke ud at sælge Bavarian Nordic-aktier. I virkeligheden gør det ikke så meget, siger Asger Aamund.

Asger Aamund har også haft store overskud i sit selskab. Senest i 2015, hvor kursstigninger på hans aktier gav et overskud på 106 millioner kroner før skat.

Dårlig skattelovgivning

Alt i mens årets aktienedtur ikke generer ham, irriterer det gevaldigt, at et overskud som det på 106 millioner kroner beskattes.

- Det betyder, at man blvier nødt til at sælge aktier for at få råd til at betale skatten på de urealiserede gevinster.

- Og hvis det fortsætter, kan man hvert år gå ud og sælge aktier, indtil der ikke er mere tilbage, siger Asger Aamund.