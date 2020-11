Ramt af nedtur: Tog 10 kilo på

Louise Balling Jensen følte ikke, at hun var sig selv i 'Ex on the Beach', da hun kæmpede med nogle problemer. Hør hende fortælle i videoen

- Jeg var ikke mig selv.

Så klar var beskeden fra Louise Balling Jensen, da hun gæstede Ekstra Bladet til en snak om realityprogrammet 'Ex on the Beach', som hun deltager i for anden gang.

Flytter sammen med kæresten

Der er dog stor forskel på den Louise, man så første gang, da programmet blev filmet i Brasilien for et år siden, og den kvinde man ser nu, erkender hun.

- Jeg havde sgu en dårlig periode, og hvis vi ser denne sæson sammenlignet med sidste, altså - jeg havde taget 10 kilo på, og jeg var slet ikke mig selv på det tidspunkt, fortæller hun i videoen over artiklen.

- Jeg drak hver eneste dag, jeg festede og drak. Det har jeg gjort det meste af min tid, siden jeg var 18 år, men det var på en anden måde, erkender den 21-årige realitydeltager og afviser, at hun var på vej ud i alkoholisme.

- Nej, det var ikke på den måde. Jeg festede bare rigtig meget og på en anden måde, end jeg plejer at gøre. Før tog jeg ud med veninder, fordi det var sjovt at feste og hygge sig sammen. Her var det på et niveau, hvor ti personer skrev og inviterede mig over, fordi de vidste, jeg altid festede meget. Det var bekendte, jeg dårligt kendte, siger hun og reflekterer over sin egen situation:

- Jeg tror, jeg forsøgte at slippe for ansvar.

Louise Balling Jensen da Ekstra Bladet mødte hende i forbindelse med optagelserne. Foto: Janus Nielsen

De mange genstande satte sig på kroppen, og humøret blev påvirket.

- Jeg har sgu lidt svært ved at se på mig selv i villaen, fordi jeg kan se, hvor meget jeg har taget på. Men nu er jeg tilbage og glad igen.

Raser: Hun ødelagde vores trekant

Jeppe Bøg Risager, der var med i studiet, bemærkede også, at Louise ikke var sig selv.

- Du var mindre livsglad inde i villaen, end du normalt er, siger han.

Hør Louise fortælle om nedturen i videoen over artiklen.

