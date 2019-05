Ramt af stor sorg: 'Det er helt ubegribeligt'

Anne Louise Hassing har mistet sin far

Den danske skuespillerinde Anne Louise Hassing, der blandt andet er kendt fra store danske serier som 'Badehotellet' og 'Krøniken', går lige nu igennem en meget svær tid. Hun har nemlig mistet sin højtelskede far.

Det fortæller hun i et opslag på sin Instagram-profil.

I opslaget forklarer den 51-årige skuespiller, at hendes far, overlæge Folmer Hassing Nielsen, døde 5. maj.

'Min elskede far døde i går helt symbolsk på befrielsesdagen. Jeg har godt vidst længe, at det snart var slut, men alligevel er det nu helt ubegribeligt, at han er væk', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Far du vil være så uendeligt savnet', skriver hun på det sociale medie efterfulgt af en række hashtags, hvori hun skriver 'far', 'gorejse' og 'elsker dig'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Anne Louise Hassing, der oplyser, at hun på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer til opslaget.

Har fundet kærligheden

I 2017 blev Anne Louise Hassing efter 11 års ægteskab skilt fra musikeren Peter Hellemann.

Siden da har hun dog fundet kærligheden på ny.

- Ja, jeg har fået en ny sød kæreste. Hvordan vi har mødt hinanden, vil vi gerne holde for os selv, men jeg kan da sige, at vi har kendt hinanden længe og er startet som venner, sagde Anne Louise Hassing i den forbindelse til Ekstra Bladet om sin nye kæreste, Lars Lundsgaard.

- Lars er kranio-sakral-behandler, fortalte Hassing videre om sin kæreste.

Til næste år vender 'Badehotellet' tilbage med en syvende sæson. Her forventes det, at Anne Louise Hassing igen er på rollelisten som fru Madsen.