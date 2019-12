Ramt af stor sorg: Nu afslører Daniel Svensson fantastisk nyhed

I juni i år kom den tidligere håndboldspiller Daniel Svensson med chokmeldingen om, at hans 29-årige lillesøster var blevet ramt af lymfekræft.

Det skete, efter han selv har kæmpet med lymfekræft ad to omgange - i 2013 og igen tre år senere. Begge gange er han dog efterfølgende blevet erklæret rask.

Men nu kan Daniel Svensson og resten af familien endnu en gang ånde lettet op.

Svenssons søster er nemlig blevet erklæret kræftfri.

Det afslører han i en story på sin Instagram-profil.

Til Ekstra Bladet fortæller 37-årige Daniel Svensson, at den gode nyhed er en stor lettelse for familien.

- For hele familien har det været en kæmpe glæde og lettelse, at min søsters behandling er gået så godt, at hun nu er kræftfri og raskmeldt, siger han og fortsætter:

- Det har været en virkelig hård omgang for Ditte, der har håndteret det umådeligt flot. Jeg er fuld af beundring for hendes tilgang til hele situationen. Derudover håber jeg, at vi som familie kan gå et lidt roligere 2020 i møde.

Daniel Svenssons egen kræftdiagnose fik store konsekvenser for hans håndboldkarriere, som han i dag har indstillet. Foto: Stine Tidsvilde

Til Ekstra Bladet har Svensson tidligere forklaret, at hans søster blev ramt af en tredje form for lymfekræft end de to forskellige former, som han selv har kæmpet mod. Hendes var en såkaldt klassisk Hodgkin lymfom, og selvom det kunne være nærliggende at tro, er de to søskende ikke genetisk disponeret for kræftformen.

- Lægerne siger, at der ikke er nogen sammenhæng, og det ikke kan spores genetisk, slog han fast.

Hun er pissesej!

I den forbindelse fortalte Daniel Svensson også, at diagnosen var en hård kamel at sluge for familien.

- Under omstændighederne har vi det okay. Det er vildt hårdt for min søster og familien, men Ditte er umådelig sej! Hun tager det virkelig flot, lød de rosende ord fra Svensson, der midt i chokket glædede sig over, at søsteren forventedes at komme sig helt.

- Overlevelseschancerne er heldigvis rigtig gode, men hun skal igennem en masse kemobehandlinger, og vi må bare tage det én ad gangen og og forsøge at holde modet oppe.

- Vi har jo prøvet det før, og vi ved, at dét, der virker, er at forsøge at holde humøret højt og at kommunikere sammen - også når det er svært. Men vi lader hende styre det, for det er hendes kamp, og så forsøger vi at støttet op så godt vi kan, fortalte han videre.

I 2017 deltog Daniel Svensson i 'Vild med dans'. Her dansede han sammen med Karina Frimodt. Foto: Mogens Flindt

Daniel Svensson valgte selv at dele de triste nyheder om sin søsters kræftsygdom på sin Instagram-profil, hvor han skrev:

‘For en lille måned siden fik Ditte konstateret lymfekræft og er startet i kemobehandling med alt det, der følger med!! Selvom tilværelsen midlertidig er splittet i atomer og virker uoverskuelig, er Ditte endnu en gang forbilledlig sej og stærk,' skrev han i sit opslag, hvor der også stod:

‘De næste måneder bliver hårde, vildt hårde, men jeg ved, at du også kan overkomme dette. Jeg, samt resten af familien, er med dig hele vejen. Selvom kampen er din, er du aldrig alene. Jeg elsker dig,'.

