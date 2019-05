Ramt af stress: Kroppen lukkede ned

De fleste kender nok 33-årige Maria Lucia som en storsmilende skuespillerinde, der giver den hele armen i den ene forestilling efter den anden på de skrå brædder rundt omkring i Danmark.

Men bag facaden ser det noget anderledes ud.

Hun har flere gange i sin karriere kæmpet med stress.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende til bogreception i forbindelse med Carla Mickelborgs nye bog, 'Jeg elsker mig selv', som netop handler om, at man skal acceptere sig selv, som man er.

- Jeg har bestemt været stresset og kæmpet med stress. Det vil jeg tro, at de fleste i min branche har. Selvom det ikke kun er indenfor vores branche. Det er jo nærmest en folkesygdom. Det er helt sindssygt, hvor meget man hører om, at folk er stressede, og at de bliver sygemeldt med stress, sagde hun til Ekstra Bladet.

Meget perfektionistisk

Ifølge Maria Lucia blev hendes stress i høj grad fremprovokeret af, at hun er meget perfektionistisk med alt, hvad hun gør. Både arbejdsmæssigt og privat.

- Jeg synes generelt, at vi skal blive bedre til ikke at være så hårde ved os selv. Altså jeg er eksempelvis ekstremt perfektionistisk. I en proces er det jo virkelig godt, fordi man aldrig giver sig til tåls med noget. Man føler altid, man kan blive bedre. Men det er også meget hæmmende, hvis man ikke når til et slutresultat og kan klappe sig selv på skulderen og sige, at det er godt gået, fordi man hele tiden higer efter noget nyt, der skal være perfekt, sagde hun og fortsatte:

- Det har været enormt stressende for mig. Vi er jo selv med til at stresse os selv på den måde. Det er ikke kun vores omgivelser, der gør os syge.

Også arbejdet som skuespiller kan til tider skabe stress hos Maria Lucia. Det er nemlig hårdt arbejde.

- Jeg dyrker jo det her med at stå på scenen, og det er ofte seks gange om ugen i flere måneder i streg - hvis ikke flere år i streg. Det er det ene projekt, der tager det andet. Så det er ikke bare at levere en dag og så en uges pause, hvor du lige kan nå at komme dig. Det er hver evig eneste aften, så det er klart, at det munder ud i fuldstændig udmattelse til sidst, hvor man bare stikker af til en eller anden sydhavsø, hvor man bare ligger i fjorten dage, og der når man lige at komme sig, men det er ikke altid nok, fortalte hun videre.



Modtager hjælp

For Maria Lucia har det hjulpet at få råd og vejledning fra forskellige professionelle til at håndtere stressen.

- Lige nu går jeg til zoneterapeut. Det er noget, jeg prøver af, fordi jeg har en veninde, der har haft sindssygt meget gavn af det. Jeg har hørt, at det kan påvirke kroppen på en god måde. For hvis du er stresset, så er hele dit system stresset. Altså du kan få forstoppelse og you name it, lød det fra Maria Lucia, der fortsatte:

- Jeg dyrker også noget, der hedder hormonkuren, som lærer mig om hele mit tarmsystem og mine hormoner. Det hjælper mig til at sætte min krop i system. Stressen kan hæmme kroppen så meget, at der ikke kommer nogen signaler, så det ikke fungerer. Uden at det bliver alt for privat, så kan jeg sige, at det har jeg oplevet. Hvor kroppen simpelthen bare lukker ned. Det, jeg selv gjorde, var at tage tid ud til mig selv og gå i dybden. Jeg skrev rigtig meget dagbog for at få mine tanker ned. Det hjalp mig, sagde hun.

Lige nu tager Maria Lucia sig dog en velfortjent pause fra skuespillet, inden hun skal i gang med et par store jobs.

- Jeg er i en proces, hvor jeg næsten ikke laver noget. Jeg har brugt weekenden på at male min stuevæg, og det har været det. Jo ældre, jeg bliver, jo bedre bliver jeg til at håndtere et muligt faresignal om stress. Da jeg var yngre var det nemmere at overdøve med fis og ballade, fester og lidt alkohol. Men jeg er blevet meget bedre til det, og jeg har lært at stoppe op og tænke: 'nu bliver det for meget', lød det fra Maria Lucia, der fortsatte:

- Jeg skal til Fredericia og lave Fredericia Teaters nye store musical-sats, som er fortolkning af Beatles musik. Den hedder 'She Loves You' og får premiere til oktober. Det er rigtig spændende. Og så efter det skal jeg lave 'Den skaldede frisør' som musical.