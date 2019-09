Ramt af sygdom: Tvunget til at trække stikket

På grund af slidgigt er Anne Louise Hassing nødt til at aflyse sin deltagelse i et stort anlagt jubilæumsshow

Når der 19. september i Glassalen i Tivoli blændes op for City Singlernes 10-års jubilæumsshow 'Gammel vin på nye tasker', er kvartetten blevet ufrivilligt reduceret til en trio.

Anne Louise Hassing har nemlig været nødt til at aflyse sin deltagelse.

Årsagen er, at hun lider af slidgigt, der gør det umuligt for hende at stå på scenen fire aftener i træk, som det kræves, når City Singlerne - der udover Hassing tæller Anne Sofie Espersen, Trine Gadeberg og Kaya Brüel - fyrer den af.

- Min læge har simpelthen frarådet mig det, siger Anne Louise Hassing til ugebladet Her & Nu og tilføjer: 'Der er ingen grund til at udfordre skæbnen'.

Da Anne Louise fik slidgigt-diagnosen, overvejede hun at lade sig operere. Det har hun efter længere betænkningstid dog droppet. I stedet klarer hun sig med fysisk træning.

I det kommende Tivoli-show kommer man dog ikke til at gå helt forgæves, hvis man har sat næsen op efter et glimt af den populære 'Badehotellet'-skuespiller.

- Nu har vi fundet en løsning, hvor jeg er med på nogle skærme med nogle indslag. Så på den måde er jeg stadig med, siger Anne Louise Hassing til Her & Nu.

Kreativ kapacitet

På Tivolis hjemmeside er ændringen i showet udførligt beskrevet, så folk ved præcis, hvad de køber billet til.

- City Singler ændrer koncept, da Anne Louise Hassing ikke kan gennemføre liveshows. En rygskade har vist sig at være mere drilsk end først antaget, og Anne Louise Hassing når desværre ikke at blive klar til at lave liveshows. Hun må derfor trække sig fra scenen i det nye show med City Singler 'Gammel vin på nye tasker'.

- Hun medvirker dog fortsat som kreativ kapacitet og via sjove indslag på storskærme i selve showet.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Anne Louise Hassing.

Anne Sofie Espersen, Trine Gadeberg og Kaya Brüel fremviser vin og tasker. Pr-foto

Kendte og eksperter: Sådan lindrer vi vores slidgigt