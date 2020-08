Ramt af underskud: Helt forventet

Umut Sakaryas tre virksomheder, som han ejer halvdelen af, kom ud af 2019 med et samlet underskud på lige under én million kroner

Umut Sakarya og hans forretningspartner, Frank Svärd, åbnede i starten af november 2018 Guldgrillen, men det blev ikke noget guld-forretning i det første år.

En omsætning på 3.455.672 kroner var ikke nok til at skabe overskud for restauranten, som kom ud af 2019 med et underskud på -478.002 kroner. Det viser det netop offentliggjorte første regnskab fra virksomheden Guldgrillen IVS.

I årsrapporten lyder det, at underskuddet var forventet og dermed anses for tilfredsstillende, og samme besked får Ekstra Bladet, da vi får Umut i røret.

- Det er investeringer. Vi arbejder med kvalitet og dansk personale, og det koster lidt penge. Det er meget normalt i en restaurant, at man har underskud i de første fem år, siger han og fortæller, at de håber på at lave overskud tidligere.

- Det kan være, at det bliver om to eller tre år. Men det er meget normalt. Jeg ved ikke, hvordan det er med andre erhverv, for jeg har ikke prøvet det, men det er meget normalt i restauration, at man har det underskud, fordi man investerer i bedre ting, tallerkener, ansatte og sådan noget. Så bliver det mindre og mindre, og så laver man overskud på et tidspunkt.

Han lægger ikke skjul på, at målet naturligvis er, at der skal være overskud på sigt. Ligesom der i 2019 var for restauranten Guldkroen, som de også står bag.

I firmaet Restaurant 11 IVS, der driver Guldkroen, var der positive tal på bundlinjen. 71.019 kroner lyder overskuddet her på på efter en omsætning på 3.960.571 kroner.

Iværksætteren Umut kæmper for at sorte tal på bundlinjen. Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix

Lukker efter underskud

Mens han fortsat tror på, at Guldgrillen - og Guldkroen - kommer til at tjene penge i fremtiden, så var det anderledes med takeaway-firmaet GuldtoGo IVS.

Virksomhedens regnskab viser et underskud på 576.485 kroner, hvilket ledelsen kalder 'meget skuffende'. Firmaet får heller ikke lov til at tjene pengene ind igen. Umut fortæller nemlig, at de har valgt at lukke det.

- Vi lavede en takeaway-afdeling på Østerbro, der ikke gik særlig godt. Den har været lukket ned i et år og er til salg. Den var åben i fire måneder, og det var ikke lige, hvad vi håbede på, siger han.

- Så der var underskuddet alligevel for stort?

- Næh, ikke et stort underskud. Men nogle gange har man flere forretninger, og man kan jo godt mærke nede i maven, om det er noget, der bliver til en succes. Det ved jeg, at de andre steder gør, fordi der er et kæmpe cashflow, og når det så ikke er der, så ved man også godt, at det skal stoppes.

- Der er ingen grund til at genoplive en dødfødt baby. Så vil vi hellere fokusere på noget andet. Vi åbner blandt andet en ny forretning i Valby om nogle dage, siger Umut.

Han fortæller, at det hele står fint til på trods af coronakrisen, og at alle deres ansatte fortsat har fået løn.

- Vi havde planer om at åbne tre nye restauranter, men det satte vi lige på pause. Vi ved jo ikke, hvad der sker lige om lidt - om landet lukker ned igen. Så vil det være surt at stå med tre ekstra restauranter med masser af ekstra ansatte, så vi venter lige, indtil året er omme, og så ser vi, hvordan det ser ud, slutter han.

Restaurant 11 IVS har en egenkapital på 108.581 kroner, mens den lyder på minus 477.002 kroner i Guldgrillen IVS og minus 575.485 kroner i GuldtoGo IVS.